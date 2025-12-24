محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي

18 حجم الخط

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من توريد كافة الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى طوخ المركزي.



محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من توريد كافة الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا للتشغيل التجريبي

وأوضح المحافظ أن مستشفى طوخ تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم خدمة متميزة، حيث شملت التوريدات دعم قسم الرعاية المركزة والعمليات بـ 52 جهاز "مونيتور" لمتابعة العلامات الحيوية، و23 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى 11 جهاز تخدير، 11 جهاز صدمات كهربائية (D.C Shock)، وجهاز الرنين المغناطيسي (MRI)، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والجودة داخل غرف العمليات.



​وأشار المحافظ إلى أن خطة التجهيز ركزت بشكل كبير على أقسام المعامل والأطفال والمبتسرين، حيث تم توريد 20 حضانة أطفال حديثة، ودعم المعامل بأجهزة متطورة تشمل جهاز غازات الدم (A.B.G)، وأجهزة كيمياء الدم وصورة الدم الكاملة (C.B.C). كما تم توفير 14 جهاز رسم قلب (E.C.G)، و4 أجهزة سونار، وجهازي متابعة نبض الجنين (C.T.G) لدعم قسم النساء والتوليد.

وفي إطار تعزيز المنظومة التشخيصية، أكد المحافظ أنه تم توريد جهاز أشعة مقطعية (C.T) متطور، وجهازي أشعة متنقلة (Mobile X-Ray)، بما يسهم في سرعة ودقة الفحوصات الطبية المقدمة للمرضى دون الحاجة إلى نقلهم خارج المستشفى.

​وفي سياق متصل، أوضح المهندس أيمن عطية أن التجهيزات شملت أيضًا توفير 124 مضخة محلول وسرنجة محاليل (بواقع 62 وحدة لكل منهما) لضمان دقة العلاج الدوائي، و21 جهاز شفط كهربائي، فضلًا عن أجهزة متخصصة مثل جهاز التردد الحراري وجهاز ليزر الجلدية. وشدد المحافظ على أن تشغيل مستشفى طوخ المركزي سيمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروع انشاء مستشفى طوخ المركزي

​وجدير بالذكر أن مستشفى طوخ المركزي تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 11 ألفًا و200 متر مربع، ويشغل المبنى الرئيسي مساحة 3950 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 98 سريرًا. ويضم المستشفى قسمًا للعناية المركزة بسعة 23 سريرًا (تشمل 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل)، بالإضافة إلى 59 سريرًا داخليًا، و16 حضانة للأطفال المبتسرين، و13 عيادة خارجية، وعيادتين لطب الفم والأسنان، ليُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يخدم أهالي مركز ومدينة طوخ والقرى المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.