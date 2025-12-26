الجمعة 26 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

5 مكملات غذائية يجب الحصول عليها يوميا للحفاظ على الصحة

العناصر الغذائية مهمة لصحة الجسم فهى أساس للوظائف الحيوية والوقاية من الأمراض وتقوية المناعة وصلابة العظام والعضلات.

والعناصر الغذائية عديدة، وجميعها موجودة فى الأكلات المختلفة، لذا يجب التنوع فى تقديم الطعام لمدة الجسم بالعناصر المهمة.

5 عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم 

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 5 عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، يجب الحصول عليها، منها:-

  • البروتين، وهو من أهم العناصر الغذائية التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا للحفاظ على صحة القلب والعظام والعضلات والدم ويمد الجسم بالطاقة اللازمة كما يساعد فى إنقاص الوزن، وهو موجود في اللحوم والبيض أو المكملات الغذائية.
  • الدهون الصحية خاصة الأوميجا 3، وهى مهمة لصحة المخ والقلب وتدخل فى الوظائف الحيوية للجسم، والدراسات أثبتت أن نقصها بالجسم سبب فى الوفاة المبكرة، لذا يجب الإكثار من تناول الأسماك وهى موجودة فى جلد السمك، ويمكن الحصول عليها من المكملات الغذائية.
  • المغنيسيوم من العناصر المهمة التى تلعب دور مهم فى الوظائف الحيوية بالجسم كما يساعد فى الحفاظ على قوة العضلات والعظام ويساعد على النوم الجيد، ويوجد في العديد من الأكلات كما يمكن تناوله من خلال المكملات الغذائية.
  • الأيودين أو مايعرف باليود وتو من العناصر الغذائية المهمة للنساء ونقصه سبب فى الإصابة بالضعف والكسل وأمراض السرطان المختلفة لذا يجب على النساء الاهتمام بتناوله من خلال الملح المدعم باليود أو مكملات غذائية.
  • فيتامين د، وهو يدخل فى جميع خلايا الجسم ونقصه سبب فى الإصابة فى العديد من الأمراض، لذا يجب الحصول عليه من خلال الشمس أو المكملات الغذائية.
خفض الضغط وتقليل الالتهابات، ما أهمية فيتامين المغنيسيوم لمرضى السكر؟

العناية بالشعر من الداخل، فيتامينات ومعادن أساسية لنمو صحي

