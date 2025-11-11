العناية بالشعر من الداخل، فيتامينات ومعادن أساسية لنمو صحي

18 حجم الخط

فيتامينات ومعادن أساسية لنمو صحي، العناية بالشعر لا تبدأ من الزيوت والماسكات، بل من الداخل أولًا. فالشعر، مثل الجلد والأظافر، مرآة لصحة الجسم وتغذيته.





لا يمكن لأي منتج خارجي مهما كان سعره أن يمنح شعرًا قويًا ولامعًا إذا كان الجسم يفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية.

لذلك فإن التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن هي الأساس في بناء بصيلات شعر قوية وتحفيز النمو الطبيعي والحد من التساقط والتقصف.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الشعر الجميل يبدأ من الغذاء السليم، لا من الشامبو والماسكات. فكل فيتامين أو معدن يلعب دورًا دقيقًا في نمو الشعر وصحته. وإذا كان تساقط الشعر أو ضعفه مستمرًا رغم العناية الخارجية، فربما تكون المشكلة داخلية تتطلب فحصًا وتحليلًا غذائيًا.



أضافت الدكتورة تيفني، أن العناية بالشعر من الداخل هي استثمار طويل الأمد في جمالك وصحتك. فحينما يحصل جسمك على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن، سينعكس ذلك في حيوية شعرك ولمعانه، لتصبح كل شعرة رمزًا لصحة داخلية متكاملة.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة تيفني أهم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر ليكون صحيًا من الداخل، وكيف يمكن الحصول عليها من الغذاء اليومي أو المكملات عند الحاجة.

أولًا: فيتامينات أساسية لنمو الشعر



1. فيتامين A (ألف)

يعد فيتامين A من الفيتامينات الضرورية لنمو الخلايا وتجديدها، بما في ذلك خلايا فروة الرأس. كما يساعد في إنتاج الزيوت الطبيعية أو "الزهم" الذي يرطّب فروة الرأس ويحافظ على لمعان الشعر ونعومته.

لكن يجب الانتباه، فالإفراط في تناول فيتامين A قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويسبب تساقط الشعر.

المصادر الغذائية: الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، الكرنب، والكبدة.

2. فيتامين B المركب وخاصة البيوتين (B7)

البيوتين هو أشهر فيتامين يرتبط بصحة الشعر، إذ يساعد على إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي الذي يتكوّن منه الشعر. نقص البيوتين قد يسبب ضعف الأظافر وتساقط الشعر.

كما أن فيتامينات B الأخرى مثل B3 (النياسين) وB5 (حمض البانتوثينيك) وB12 تلعب دورًا في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر الجديد.

المصادر الغذائية: البيض، الحبوب الكاملة، اللوز، الأفوكادو، اللحوم، والأسماك.

3. فيتامين C

فيتامين C مضاد أكسدة قوي يحمي بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وهو معدن حيوي لنمو الشعر (سنتحدث عنه لاحقًا). بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين C في إنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي في تقوية الشعر وزيادة مرونته.

المصادر الغذائية: الحمضيات مثل البرتقال والليمون، الفراولة، الفلفل الأحمر، الكيوي، والبروكلي.

4. فيتامين D

تظهر الدراسات أن نقص فيتامين D يرتبط بتساقط الشعر، خاصة في حالات مثل الثعلبة. هذا الفيتامين يساعد في تكوين بصيلات شعر جديدة ويقوّي القديمة منها.

المصادر الغذائية: التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 20 دقيقة يوميًا، الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، صفار البيض، والأطعمة المدعّمة بفيتامين D مثل الحليب والحبوب.

5. فيتامين E

يعمل فيتامين E كمضاد أكسدة قوي، يحسّن تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحمي خلايا الشعر من التلف. كما يمنح الشعر لمعانًا وحيوية من الداخل.

المصادر الغذائية: المكسرات مثل اللوز والبندق، الأفوكادو، السبانخ، وزيت دوّار الشمس.

أطعمة لصحة الشعر

ثانيًا: معادن ضرورية لصحة الشعر



1. الحديد

الحديد عنصر أساسي لنقل الأكسجين عبر الدم إلى بصيلات الشعر. نقصه يؤدي إلى ضعف البصيلات وتساقط الشعر، خاصة لدى النساء خلال فترات الدورة الشهرية أو الحمل.

المصادر الغذائية: الكبدة، السبانخ، العدس، البقوليات، اللحوم الحمراء، والعسل الأسود.

ولزيادة امتصاص الحديد من النبات، يُنصح بتناوله مع مصدر لفيتامين C مثل عصير الليمون أو البرتقال.

2. الزنك

يساعد الزنك في إصلاح أنسجة الشعر والحفاظ على عمل الغدد الدهنية في فروة الرأس. كما يساهم في تقوية بصيلات الشعر والوقاية من القشرة والتساقط.

المصادر الغذائية: المحار، اللحم البقري، البقوليات، المكسرات، والبذور مثل السمسم واليقطين.

3. السيلينيوم

يعد من المعادن النادرة التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة، لكنه ضروري لحماية الشعر من الأكسدة وتحفيز إنتاج إنزيمات مهمة لنموه.

المصادر الغذائية: الجوز البرازيلي (مصدر غني جدًا بالسيلينيوم)، الأسماك، البيض، الحبوب الكاملة.

4. المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم في تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس وتقليل التوتر، وهو أحد العوامل التي تسبب تساقط الشعر. كما يعزز امتصاص الكالسيوم الضروري لصحة الشعر.

المصادر الغذائية: المكسرات، الخضروات الورقية، البقوليات، والحبوب الكاملة.

5. البروتين

رغم أنه ليس فيتامينًا ولا معدنًا، إلا أن البروتين هو الأساس في تكوين الشعر. فكل شعرة تتكوّن من الكيراتين، وهو نوع من البروتين. نقصه يؤدي إلى هشاشة الشعر وتكسّره.

المصادر الغذائية: البيض، اللحوم، السمك، البقوليات، ومنتجات الألبان.

نصائح عملية لدعم الشعر من الداخل



اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا: اجعلي وجباتك متنوعة بين البروتينات والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. فالتوازن أهم من التركيز على نوع واحد من الفيتامينات.

اشربي كميات كافية من الماء: الترطيب من الداخل ضروري لصحة الشعر وفروة الرأس.

قلّلي الكافيين والسكر الأبيض: لأنهما يقللان امتصاص الفيتامينات والمعادن المهمة.

تجنّبي الحميات القاسية: فأنظمة الرجيم القاسية تحرم الجسم من المغذيات، ما يسبب تساقطًا ملحوظًا.

استشيري الطبيب قبل تناول المكملات: بعض المكملات تحتوي على جرعات عالية قد تضر أكثر مما تنفع.

مارسي الرياضة بانتظام: لأنها تنشّط الدورة الدموية وتغذّي بصيلات الشعر بالأكسجين والعناصر الغذائية.



