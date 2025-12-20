معهد التغذية: 8 عناصر غذائية أساسية مفاتيح الصحة في الوجبات اليومية

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية القومي أن تحقيق التوازن الغذائي لا يتطلب تعقيدًا، بل يعتمد على توفير مجموعة من العناصر الأساسية داخل الوجبات اليومية.

أشار معهد التغذية أن الالتزام بهذه العناصر الثمانية يساعد الجسم على تلبية احتياجاته الحيوية، ودعم الصحة العامة على المدى الطويل وتشمل:

1- البروتين

عنصر لا غنى عنه لبناء أنسجة الجسم والعضلات والعظام ومصادره تنقسم إلى:

حيوانية: اللحوم، الأسماك، البيض، الألبان.

نباتية: العدس، الفول، الحمص، الحبوب الكاملة.



2- الكالسيوم

أساسي لصحة العظام والأسنان والوقاية من الهشاشة.

مصادره: الألبان، السبانخ، الكرنب، الخس، السمسم، اللوز، البقوليات.

3- الحديد

نقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا والشعور بالإرهاق.

مصادره: اللحوم، البيض، البقوليات، الخضروات الورقية، الفواكه المجففة.

4- الزنك

يلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة وتسريع التئام الجروح.

مصادره: اللحوم، الأسماك، البيض، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة، البقوليات.

5- فيتامين (د)

يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

مصادره: التعرض المعتدل لأشعة الشمس، السردين، صفار البيض، الكبدة.

6- اليود

ضروري لعمل الغدة الدرقية وتنظيم التمثيل الغذائي.

مصادره: الملح المدعم باليود، الأسماك والمأكولات البحرية.

7- حمض الفوليك

عنصر أساسي في انقسام الخلايا وتكوين الدم، خاصة للحوامل.

مصادره: الخضروات الورقية، البقوليات، الحبوب الكاملة.

8- فيتامين (أ)

مهم لنمو العظام، تجديد الأنسجة، وتعزيز المناعة.

مصادره: الكبدة، الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، المشمش، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، ومنتجات الألبان.



وأكد معهد التغذية أهمية تنويع الطعام والاعتماد على مصادر غذائية طبيعية الطريق الأقصر نحو صحة أفضل وجسم أكثر توازنًا.

