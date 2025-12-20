السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

معهد التغذية: 8 عناصر غذائية أساسية مفاتيح الصحة في الوجبات اليومية

البروتين، فيتو
البروتين، فيتو
18 حجم الخط

أكد معهد التغذية القومي أن تحقيق التوازن الغذائي لا يتطلب تعقيدًا، بل يعتمد على توفير مجموعة من العناصر الأساسية داخل الوجبات اليومية. 

أشار معهد التغذية أن الالتزام بهذه العناصر الثمانية يساعد الجسم على تلبية احتياجاته الحيوية، ودعم الصحة العامة على المدى الطويل وتشمل:

1- البروتين
عنصر لا غنى عنه لبناء أنسجة الجسم والعضلات والعظام ومصادره تنقسم إلى:

حيوانية: اللحوم، الأسماك، البيض، الألبان.

نباتية: العدس، الفول، الحمص، الحبوب الكاملة.


2- الكالسيوم
أساسي لصحة العظام والأسنان والوقاية من الهشاشة.
مصادره: الألبان، السبانخ، الكرنب، الخس، السمسم، اللوز، البقوليات.

3- الحديد
نقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا والشعور بالإرهاق.
مصادره: اللحوم، البيض، البقوليات، الخضروات الورقية، الفواكه المجففة.

4- الزنك
يلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة وتسريع التئام الجروح.
مصادره: اللحوم، الأسماك، البيض، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة، البقوليات.

5- فيتامين (د)
يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.
مصادره: التعرض المعتدل لأشعة الشمس، السردين، صفار البيض، الكبدة.

6- اليود
ضروري لعمل الغدة الدرقية وتنظيم التمثيل الغذائي.
مصادره: الملح المدعم باليود، الأسماك والمأكولات البحرية.

7- حمض الفوليك
عنصر أساسي في انقسام الخلايا وتكوين الدم، خاصة للحوامل.
مصادره: الخضروات الورقية، البقوليات، الحبوب الكاملة.

8- فيتامين (أ)
مهم لنمو العظام، تجديد الأنسجة، وتعزيز المناعة.
مصادره: الكبدة، الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، المشمش، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، ومنتجات الألبان.

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل


وأكد معهد التغذية أهمية تنويع الطعام والاعتماد على مصادر غذائية طبيعية الطريق الأقصر نحو صحة أفضل وجسم أكثر توازنًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاطا الحلوة البطاطا الحبوب الكاملة التمثيل الغذائي الخضروات الورقية حمض الفوليك جهاز المناعة صحة العظام فيتامين د معهد التغذية

مواد متعلقة

نقابة الأطباء: حادث طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة بشأن تأمين القوافل الطبية

أزمة تراخيص العيادات الخاصة تتصاعد.. الشروط إعجازية بالأرياف.. ارتفاع الإيجار عقبة أمام شباب الأطباء.. الأزمة تدفع 30 ألف طبيب شاب للهجرة

خالد عبد الغفار يشدد على ضرورة تقديم دعم عاجل ومستدام للنظام الصحي الفلسطيني

دورات تدريبية معتمدة من المجلس الصحي ضمن أعمال المؤتمر السنوي لمعهد الكبد

رئيس هيئة الرقابة الصحية يتسلم جائزة الطبيب العربي لعام 2025

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

معهد التغذية: 8 عناصر غذائية أساسية مفاتيح الصحة في الوجبات اليومية

بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

سوريا تصدر أول رد رسمي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها

التفاصيل الكاملة للقبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة الفندق

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads