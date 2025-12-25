الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 10 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

استغلال الأطفال فى
استغلال الأطفال فى التسول
تمكنت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال وسيدتين 6 منهم لهم معلومات جنائية لقيامهم بإجبار الأطفال على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهم على 18 حدثًا من المعرضين للخطر، حيث كانوا يشاركون في التسول وبيع السلع تحت تأثير الاستغلال، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع  الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة.

الجهود الأمنية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمراقبة وحماية الأطفال من الاستغلال واستعادة حقوقهم، وضمان سلامتهم في الشوارع العامة والأسواق، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة.

ما هي عقوبة  مرتكبي جريمة التسول؟ 

- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

