ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 19 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص بعد رصد تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

نصب على المواطنين

وأوضحت التحريات أن القائمين على هذه الشركات قاموا بالإيهام أمام العملاء بأن شركاتهم مرخصة، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوَّبة للترويج لنشاطهم، والحصول على مبالغ مالية كبيرة دون تقديم أي خدمات حقيقية، مما أدى لتضرر عدد كبير من المواطنين.

ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملات ميدانية، أسفرت عن ضبط المسؤولين عن إدارة الشركات، وبحوزتهم أكلاشيهات وأختام، صور جوازات سفر، برامج رحلات عمرة، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلانات، تمهيدًا للتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة كافة الشركات السياحية لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم من أي محاولات احتيال، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والخاصة بالأمن السياحي.

