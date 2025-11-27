الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إلقاء القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة شقيقته في مشاجرة بحلوان

القبض على شقيقين
القبض على شقيقين متهمين، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات أمن القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات قديمة، بمنطقة عرب راشد بدائرة قسم شرطة حلوان، أسفرت عن وفاة سائق توك توك، وإصابة شقيقته بإصابات خطرة.

وبالفحص تبين، وقوع الحادث إثر تجدد مشاجرة بين الطرفين على خلفية خلافات متواصلة بين الطرفين خلال الأيام الماضية، علي الرغم من عقد جلسة صلح بينهم.


وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب راشد بحلوان، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.

 

وانتقل القوات إلى موقع الحادث وسيطرت علي المساجرة وقامت بنقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وألقت القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

المنيا في 24 ساعة، حوادث مأساوية وتحذيرات مرورية وطقس خريفي متقلب

txt

إصابة 22 شخصا في 3 حوادث بالفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة قسم شرطة حلوان مشاجرة

الأكثر قراءة

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

سيطرة مفقودة وأداء باهت، سلوت يطرق أبواب الرحيل بسقوط تاريخي في دوري الأبطال

قانون حماية المستهلك، تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

أول إجراء عقابي من أمريكا ضد المواطنين الأفغان بعد حادث واشنطن

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية