إلقاء القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة شقيقته في مشاجرة بحلوان

تمكنت قوات أمن القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات قديمة، بمنطقة عرب راشد بدائرة قسم شرطة حلوان، أسفرت عن وفاة سائق توك توك، وإصابة شقيقته بإصابات خطرة.

وبالفحص تبين، وقوع الحادث إثر تجدد مشاجرة بين الطرفين على خلفية خلافات متواصلة بين الطرفين خلال الأيام الماضية، علي الرغم من عقد جلسة صلح بينهم.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب راشد بحلوان، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.

وانتقل القوات إلى موقع الحادث وسيطرت علي المساجرة وقامت بنقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وألقت القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

