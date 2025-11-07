النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل علي عباس أبو رجيلة، صاحب محل كشري شهير بمدينة حلوان، والذي لقي مصرعه على يد مسجل خطر إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل المنطقة ذاتها.

وأوضحت التحقيقات أن خلافات قديمة تعود لأكثر من 15 عامًا كانت وراء الجريمة، حيث أقر المتهم بأن المجني عليه كان قد تسبب له في مشكلة سابقة عام 2009 أدت إلى حبسه، وظل يشعر بالظلم منذ ذلك الوقت، حتى قرر الانتقام بعد مرور السنوات.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم ظهر في مقطع فيديو سابق توعد خلاله المجني عليه بالانتقام منه بسبب تلك الخلافات، ثم توجه إليه لاحقا ونفذ جريمته مستخدمًا آلة حادة أودت بحياة صاحب محل الكشري الشهير.

وقال المتهم – ويدعى "أ. ح." والمصنف جنائيا كمسجل خطر – في اعترافاته، إنه انتظر حتى يطمئن على ابنته بعد زواجها قبل أن ينفذ جريمته، زاعمًا أنه كان يسعى إلى "أخذ حقه" من المجني عليه.

وانتقل فريق من نيابة حلوان ومباحث القسم إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته، حيث تبين من الفحص العثور على جثة المجني عليه مصابة بعدة طعنات نافذة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، بعد تلقيها بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمقتل المجني عليه داخل نطاق دائرة قسم شرطة حلوان. وأشارت التحريات الأولية إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام المتهم بطعن المجني عليه حتى فارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستكملت مناقشة المتهم للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

