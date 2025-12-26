بإجمالي 36 قافلة علاجية مجانية، الجيزة تطلق خطة طبية للنصف الأول من 2026

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، اعتبارًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026، وذلك ضمن خطة النصف الأول من العام الجديد، وبإجمالي 36 قافلة طبية تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والقرى والمراكز الأولى بالرعاية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن القوافل الطبية تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية على مختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة تركز بشكل أساسي على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

خدمات علاجية شاملة في مختلف التخصصات

وأوضح المحافظ أن القوافل الطبية تقدم خدمات علاجية شاملة في مختلف التخصصات، ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لافتًا إلى أن هذه القوافل تمثل أحد أدوات الوصول بالخدمة الطبية للمواطن في محل إقامته دون تحميله أعباء مالية.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح عمل القوافل الطبية، والتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حسن التنظيم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

خطة القوافل خلال شهر يناير 2026

وتبدأ خطة القوافل خلال شهر يناير 2026 بقرية الودي بمركز الصف يومي الجمعة والسبت 2 و3 يناير، ثم قرية كفر حكيم بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يناير، وقرية القطا بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 16 و17 يناير، ومنطقة الأمل بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، وقرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 يناير، على أن تختتم قوافل الشهر بقرية البرغوثي بمركز العياط يومي الجمعة والسبت 30 و31 يناير.



وخلال شهر فبراير 2026، تتوجه القوافل إلى منطقة «ابني بيتك الخامسة» بمدينة السادس من أكتوبر يومي 3 و4 فبراير، وقرية الحاجر بمركز منشأة القناطر يومي 7 و8 فبراير، وقرية كومبرة بمركز كرداسة يومي 10 و11 فبراير، وقرية كفر أبو الحديد بمركز منشأة القناطر يومي 13 و14 فبراير، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي 17 و18 فبراير، ومنطقة روضة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر يومي 24 و25 فبراير.

وفي شهري مارس وأبريل 2026، تشمل القوافل قرى ومناطق أبو رواش، ومنشأة دهشور، ونزلة السمان، وناهيا، ومنطقة 800 فدان، وأطريس، ودهشور، وبني مجدول، ومساكن دهشور، وقرية منديشة بمركز الواحات، وفق جدول زمني محدد.

أما خلال شهر مايو 2026، فتُنظم القوافل في قرى وردان، وكفر حكيم، والمنيا بمركز الصف، والمنطقة الرابعة «ابني بيتك» بمدينة السادس من أكتوبر، وقرية الرقة الغربية بجنوب العياط، وقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين.

وتختتم القوافل الطبية خلال شهر يونيو 2026 باستهداف مناطق الربوة، وأبو غالب، وبني مجدول، والقبابات بمركز أطفيح، وقرية برنشت بمركز العياط، ومنطقة «ابني بيتك الثانية» بمدينة السادس من أكتوبر، وقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج المجاني في مختلف التخصصات وفق جدول زمني منتظم على مدار ستة أشهر، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا متقدمًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.