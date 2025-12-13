ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص في الغربية

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لأحد أوكار تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بمحافظة الغربية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي، وفرض الرقابة على الأسواق لحماية المزارعين والمستهلكين.

تحريات دقيقة تكشف النشاط غير المشروع

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، مستخدمًا مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

نتائج المداهمة الأمنية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنع، وأسفرت الحملة عن ضبط مالكه، وبحوزته أكثر من421 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي، إلى جانب خط إنتاج كامل بمشتملاته.

إجراءات قانونية حاسمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود أجهزة الدولة لمواجهة الغش التجاري، وضمان سلامة المنتجات المتداولة.

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج أسمدة زراعية مغشوشة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قطاع الشرطة المتخصصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتصنيع وإنتاج أسمدة زراعية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمضبوطات 680 طنا

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع، وتم ضبط المدير المسؤول (له معلومات جنائية)، وبحوزته 180 طن منتج نهائي من أسمدة زراعية مجهولة المصدر و500 طن مواد خام مجهولة المصدر وخط إنتاج كامل.

