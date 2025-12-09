المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بحلوان

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار عبارة عن مقطع ودلو بلاسيتك وسلم حبلي وخرطوم لسحب المياه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات مفادها قيام شخص بالتنقىب عن الآثار برفقة اخرين بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الاجهزة الامنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي المضبوطات، وحررت محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين واحالتهم الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها المتقدم

واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرثا حضاريا، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

