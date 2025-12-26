مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي

18 حجم الخط

أعلن منتخبا أنجولا وزيمبابوي، تشكيليهما للمباراة المرتقبة بينهما اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، على ملعب مراكش، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: كلينتون ماتا - بواتو جوناثان - دافيد موتا

خط الوسط: أوجوستو كارنيرو - بينسون مانويل - بينيديتو موكيندي - مانويل كافومانا - ألفريدوي ريبيرو

خط الهجوم: نزولا مبالا - جيلسون.

ويجلس شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك على مقاعد بدلاء أنجولا أمام زيمبابوي في مباراة اليوم.

فيما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: واشينجتون أروبي

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا - مارفيلس ناكامبا - ديفين لونجا - تينيدج هاديبي – بيل أنطونيو

خط الوسط: برنس دوبي - جونا فابيش

خط الهجوم: - إيمانويل جالاي - ماكوالي بوني - موسونا.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

تاريخ مواجهات أنجولا وزيمبابوي

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولكنهما سبق أن التقيا أربع مرات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1998 و2013، حيث تفوقت أنجولا على زيمبابوي بتصدر المجموعة في المرتين، لتتأهل للنهائيات على حسابها.

كما جمعتهما تصفيات كأس العالم 2006، حيث فاز كل فريق في مباراته على أرضه، وتأهلت أنجولا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك للمرة الوحيدة في تاريخها.

ويتسلح المنتخب الأنجولي بتفوقه نفسيا بالفوز في آخر مباراتين جمعتهما، وبالفوز أيضا في ثلاث من آخر أربع مواجهات بينهما مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي.

وإجمالا التقى المنتخبان 19 مرة على المستويين الودي أو الرسمي، كانت الكفة متساوية بينهما حيث حقق كل منهما 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات، سجل المنتخب الأنجولي 20 هدفا مقابل 23 هدفا لزيمبابوي.

