تكثف أجهزة المباحث جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة بحلوان. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

متابعة التحقيقات

يجري رجال المباحث تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتم تحرير المحضر اللازم، بينما باشرت النيابة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

