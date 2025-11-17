الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان

جثة داخل شقة
جثة داخل شقة
18 حجم الخط

 تكثف أجهزة المباحث جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تفاصيل الواقعة

 تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة بحلوان. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

 

متابعة التحقيقات

يجري رجال المباحث تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتم تحرير المحضر اللازم، بينما باشرت النيابة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جثة داخل شقة حلوان النيابة العامة رجال المباحث التحقيقات الجنائية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تلف محصول زراعي يشعل مشاجرة دامية بالدقهلية

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

ضبط قائد سيارة اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق بأسيوط

القبض على قائدي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة

تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

كأس العين الدولية، مصر وكاب فيردي يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الجزاء

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0 ويحصد برونزية كأس العين (صور)

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية