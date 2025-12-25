أخبار الرياضة اليوم: خسارة الزمالك وبيراميدز وفوز الإسماعيلي والمصري وسموحة في كأس العاصمة.. كولر يتحدث من جديد عن علاقته بالأهلي.. برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب متألق بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق فريق سموحة فوزا على نظيره الزمالك، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف سموحة في شباك الزمالك اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 40 من زمن المباراة، لينتزع الفريق الأزرق فوزه الأول ببطولة كأس عاصمة مصر.

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة - بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي يستضيفها المغرب.

بدأ مران منتخب مصر، الذي شهد مشاركة جميع اللاعبين، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر هذا الموسم، بينما لم يحقق فريق بيراميدز الفوز حتى الآن في البطولة.

انتهت مباراة المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود بنتيجة 0/1 للمصري، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل كريم بامبو هدف المصري في شباك حرس الحدود في الدقيقة 87.

تعادل البنك الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق أوفا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب أحمد جمال لصالح فريق الجونة في الدقيقة 65.

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن كواليس تجربته مع القلعة الحمراء، وذلك خلال تصريحات صحفية لصحيفة “بليك” السويسرية، متحدثا عن ضغوط العمل، وطبيعة الجماهير، وقرار إقالته المفاجئ رغم النجاحات الكبيرة التي حققها.

وقال كولر إنه اعتاد قضاء فترات الأعياد خلال العامين الماضيين على ضفاف نهر النيل أثناء عمله مدربا للأهلي، موضحًا أن الاحتفال بعيد الميلاد في القاهرة يختلف تماما عن أوروبا، حيث تقتصر مظاهره على الفنادق السياحية فقط، بينما تسير الحياة بشكل طبيعي داخل المجتمع المصري.

قام النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، بالاحتفال بأعياد الكريسماس، وذلك بمشاركة صورة على حسابه الرسمي في منصة إكس، تحتوي على صورة ابنتيه مكة وكيان.

ويتواجد حاليا محمد صلاح رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، ونجح في تسجيل هدف فوز الفراعنة في الجولة الأولى أمام زيمبابوي 2-1 في الدقيقة 90+1.

يتوجه الثنائي الدولي الفرنسي، كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وعثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى المغرب لحضور إحدى مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت البطولة في المغرب، يوم الأحد الماضي، في المملكة المغربية، بمباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر والتي فاز بها "أسود الأطلس" بثنائية نظيفة.

يقود الحكم الدولي الكاميروني، عبدو مفير، مباراة منتخب المغرب ضد مالي، في الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة غدا الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبعد الفوز في المباراة الافتتاحية على جزر القمر بنتيجة (2-0)، يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق انتصار ثانٍ تواليًا، يضمن له بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، أمام منتخب مالي الذي تعادل مع زامبيا (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

يستهدف نادي برشلونة الإسباني صفقة من الملاعب المغربية التي تستضيف النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إلى أن برشلونة وعددًا من الأندية الإنجليزية يراقبون المهاجم الكاميروني كارل إيتا إيونج خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا هذا الشهر.

