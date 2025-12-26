صعقا بالكهرباء، وفاة المغني البرازيلي كيفين كوستا عن عمر 25 عاما

18 حجم الخط

لقي المغني البرازيلي الشاب كيفين كوستا مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله كهربائيًّا في مدينة جويانيا، عن عمر ناهز 25 عامًا.



ووفق تقرير صحيفة "متروبوليس" المحلية، وقع الحادث المأساوي عندما كان كوستا يقوم بتركيب مأخذ كهربائي في متجر لقطع غيار السيارات. وكان يعمل على ارتفاع يبلغ حوالي ستة أمتار، مثبتًا بحزام أمان.

ونقل التقرير عن بيانات فرقة الإطفاء المحلية: "تطلب إنقاذه استخدام رافعة شوكية"، مما يشير إلى صعوبة عملية الاستخراج بسبب موقع الحادث المرتفع.

وأقيمت مراسم وداع المغني الشاب في مقبرة "فالي دو سيرادو" في جويانيا في 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.

تجمع حياة كوستا المهنية بين شغفه الفني كمغن للموسيقى الإنجيلية (المعروفة محليا باسم "Música Gospel") وعمله اليومي ككهربائي، وهي حالة تعكس واقع العديد من الفنانين الشباب في البرازيل الذين يعملون في مهن أخرى لدعم أنفسهم أثناء سعيهم وراء أحلامهم الفنية. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف الدقيقة للحادث.

