معلومات الوزراء: 13 مليون مواطن شاركوا في تقييم حالتهم الصحية ضمن المبادرات الرئاسية

قالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بـ وزارة الصحة والسكان، إن نحو 13 مليون مواطن شاركوا في تقييم حالتهم الصحية من خلال المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها.

وأوضحت منى خليفة، خلال فيديو توعوي نشرته الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المبادرات الصحية تشمل مجموعة واسعة من الفحوصات، من بينها الكشف عن فيروس سي، وسرطان الثدي، والأنيميا، والسمنة، والتقزم، وفحص السمع، وغيرها من الفحوص التي تُقدم بالمجان للمواطنين.

وأكدت أن الكشف المبكر عن الأمراض يُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المرضى، ويساعد على التدخل العلاجي في المراحل الأولى، بما يقلل من نسب المضاعفات ويزيد من فرص الشفاء.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة مستمرة في التوسع في المبادرات الصحية، من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية الفحص الدوري والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتأتي هذه المبادرات الرئاسية ضمن رؤية شاملة للدولة تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل وفعال، يرتكز على الوقاية والكشف المبكر كركيزتين أساسيتين.

وقد أُطلقت هذه المبادرات بتوجيهات رئاسية مباشرة، لتؤكد التزام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة ومجانية للجميع، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد مثلت هذه المبادرات نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالبلاد، حيث أسهمت في رفع الوعي الصحي لدى شرائح واسعة من المجتمع، وشجعت على ثقافة الفحص الدوري والاهتمام بالصحة الوقائية، كما أنها تعكس جهود الدولة الحثيثة لمواجهة التحديات الصحية المزمنة والمستجدة، وتوفير مظلة حماية صحية تضمن سلامة وصحة المصريين.

