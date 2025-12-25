المصري يفوز على حرس الحدود بهدف قاتل في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

انتهت مباراة المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود بنتيجة 0/1 للمصري، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل كريم بامبو هدف المصري في شباك حرس الحدود في الدقيقة 87.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع:كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، حسن علي.

خط الهجوم: محمد الشامي، منذر طمين.

البدلاء: محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج، أحمد علي عامر، أحمد شرف.

ويتصدر المصري مجموعته بهذا الفوز برصيد 7 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب الـ4 نقاط بفارق في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والمصري

وليد عبد الرازق، حكمًا للساحة.

مصطفى حسن، مساعد حكم أول.

هاشم عبد المريد، مساعد حكم ثان.

أحمد ناصر، حكمًا رابعًا.

محمد عبد العزيز، حكم تقنية الفيديو

أحمد طارق موسى، مساعد حكم تقنية الفيديو.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

