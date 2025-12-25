4 أرقام تمنح منتخب مصر الأفضلية في الجولة الأولى بـ كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

نجح منتخب مصر في تحقيق 4 أرقام مميزة في مباراة الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب زيمبابوي، والتي فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

4 أرقام مميزة لمنتخب مصر في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025

- الأكثر استحواذًا على الكرة (78%)

- ⁠الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح (600)

- ⁠الأكثر إرسالًا لعرضيات صحيحة (13)

- ⁠الأكثر تسديدًا (35)

حكام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا بأمم أفريقيا 2025

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وجنوب أفريقيا المقرر له غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويضم طاقم التحكيم كلا من البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من السنغالي جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعدا ثانيا والرواندي صامويل أويكوندا حكما رابعا والكيني ديكينز مميسا حكما لتقنية الفيديو وصادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، في الخامسة مساء غد الجمعة 26 -12- 2025 بملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

