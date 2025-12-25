كأس أمم أفريقيا، تألق نجوم الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى

18 حجم الخط

تألق عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2025 المُقامة في المغرب، خلال أحداث الجولة الأولى من دور المجموعات.

40 لاعبًا من الدوري الإنجليزي يشاركون في كأس أمم أفريقيا

ويشارك أكثر من 40 لاعبًا محترفًا بإنجلترا، في المحفل الكروي الأفريقي، ويتصدرهم الثنائي المصري محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي)، بجانب ثلاثي مانشستر يونايتد نصير مزراوي (المغرب) وبريان مبيومو (الكاميرون) وأماد ديالو (كوت ديفوار).

وانطلقت كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد الماضي، وشهدت انتصار المغرب أصحاب الأرض على جزر القمر (2-0).

أقيمت الجولة الأولى من دور المجموعات على مدار 4 أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء)، ولم تشهد أي مفاجآت تذكر، حيث انتصر جميع الكبار في المباراة الافتتاحية.

تألق لاعبي الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى من أمم أفريقيا

قاد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، منتخب مصر لانتصار بشق الأنفس في الجولة الافتتاحية على حساب زيمبابوي (2-1).

وتقدم منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، ثم تعادل عمر مرموش بهدف رائع بعد مجهود فردي، قبل أن يخطف صلاح هدف الانتصار القاتل في الوقت بدلا من الضائع.

ونال مرموش جائزة رجل المباراة، بسبب ما قدمه على مدار 90 دقيقة، من تحركات مزعجة في العمق والطرفين، بخلاف محاولاته المستمرة بالتسديد 8 مرات.

كما تألق ثلاثي مانشستر يونايتد نصير مزراوي وأماد ديالو وبريان مبيومو، بشكل لافت للنظر، خلال أحداث الجولة الأولى من البطولة الأفريقية.

البداية مع مزراوي في مباراة الافتتاح ضد جزر القمر، حيث صنع الهدف الأول لزميله إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، ليمهد طريق أسود الأطلس نحو الانتصار بثنائية دون رد.

من جانبه قاد ديالو بهدفه منتخب كوت ديفوار للانتصار (1-0) ضد موزمبيق، ونال جائزة رجل المباراة.

أما مبيومو فكان أبرز عناصر منتخب الكاميرون أمام الجابون وصنع هدف الفوز (1-0)، ونال أيضًا جائزة رجل المباراة.

توهج أليكس أيوبي نجم فولهام، وساهم بشكل فعال في انتصار منتخب بلاده نيجيريا أمام تنزانيا (2-1)، في لقاء الجولة الأولى من البطولة الأفريقية.

وصنع أيوبي هدفي فوز النسور في المباراة، حيث سجّل جيمي أجايي الهدف الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أديمولا لوكمان.

وعلى صعيد التمريرات الحاسمة كذلك، صنع إسماعيلا سار جناح كريستال بالاس هدفًا لزميله نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ المعار من تشيلسي، في فوز السنغال أمام بوتسوانا (3-0).

أيضًا صنع آرثر ماسوكو لاعب سندرلاند هدف فوز الكونغو الديمقراطية أمام بنين (1-0)، وكذلك منح دانجو واتارا لاعب برينتفورد تمريرة حاسمة في فوز منتخب بلاده بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية (2-1).

ونال الجنوب أفريقي لايلي فوستر مهاجم بيرنلي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، التي انتهت بفوز البافانا بافانا (2-1).

وصنع فوستر هدف التقدم لزميله أوسوين أبوليس، قبل أن يسجل بنفسه هدف الانتصار قبل 10 دقائق تقريبًا من نهاية المباراة.

ومن بيرنلي أيضًا صنع النجم التونسي حنبعل المجبري هدفًا سجله إلياس صخيري في انتصار نسور قرطاج أمام أوغندا (3-1)

بروز داكا من التشامبيونشيب

من التشامبيونشيب، برز باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الذي سجّل هدف التعادل القاتل لمنتخب بلاده زامبيا (1-1) أمام مالي.

ويلعب داكا مع ليستر سيتي منذ عام 2021، وشارك أكثر من مرة في البريميرليج مع الثعالب.

