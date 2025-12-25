البنك الأهلي يتعادل مع الجونة 1/1 في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

تعادل البنك الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس عاصمة مصر .

وتقدم البنك الأهلي عن طريق أوفا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب أحمد جمال لصالح فريق الجونة في الدقيقة 65.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة فى كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحي، أحمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم..مصطفى شلبي، يسرى وحيد، أحمد أمي أوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، محمود عماد، أحمد متعب، أحمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل

جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

1- الجونة - 7 نقاط

2- بتروجيت - 6 نقاط

3- البنك الأهلي 5 نقاط

4- وادي دجلة - 3 نقاط

5- مودرن سبورت ـ نقطة

6 - الإسماعيلي - بدون نقاط

7- بيراميدز - بدون نقاط

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

