الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب متألق في كأس أمم أفريقيا 2025

كارل إيتا إيونج،
كارل إيتا إيونج، فيتو
18 حجم الخط

يستهدف نادي برشلونة الإسباني صفقة من الملاعب المغربية التي تستضيف النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

كارل إيتا إيونج على رادار برشلونة

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إلى أن برشلونة وعددًا من الأندية الإنجليزية يراقبون المهاجم الكاميروني كارل إيتا إيونج خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا هذا الشهر.

وأضاف أن إيونج سجل هدف فوز منتخب بلاده على الجابون، ليمنح الكاميرون أول ثلاث نقاط في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد أن المهاجم الكاميروني الدولي البالغ من العمر 22 عاما يبقى ضمن قائمة الصفقات المطلوبة في برشلونة وعدد من الأندية الإنجليزية في العام المقبل 2026.

أرقام كارل إيتا إيونج

ويلعب إيتا إيونج بصفوف ليفانتي الإسباني، وسجل 6 أهداف في 16 مباراة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

كما أحرز إيونج أول أهدافه الدولية في شباك الجابون، وذلك في مباراته الرابعة بقميص الأسود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة كأس أمم أفريقيا كارل إيتا إيونج ليفانتي الكاميرون أمم إفريقيا

مواد متعلقة

كأس أمم أفريقيا، تألق نجوم الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

الركراكي: أمم أفريقيا في المغرب نسخة استثنائية وهدفنا التأهل أمام مالي

أمم أفريقيا، مجموعة الكاميرون والأفيال الأفقر أهدافا بعد الجولة الأولى

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads