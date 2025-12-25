برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب متألق في كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يستهدف نادي برشلونة الإسباني صفقة من الملاعب المغربية التي تستضيف النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

كارل إيتا إيونج على رادار برشلونة

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إلى أن برشلونة وعددًا من الأندية الإنجليزية يراقبون المهاجم الكاميروني كارل إيتا إيونج خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا هذا الشهر.

وأضاف أن إيونج سجل هدف فوز منتخب بلاده على الجابون، ليمنح الكاميرون أول ثلاث نقاط في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد أن المهاجم الكاميروني الدولي البالغ من العمر 22 عاما يبقى ضمن قائمة الصفقات المطلوبة في برشلونة وعدد من الأندية الإنجليزية في العام المقبل 2026.

أرقام كارل إيتا إيونج

ويلعب إيتا إيونج بصفوف ليفانتي الإسباني، وسجل 6 أهداف في 16 مباراة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

كما أحرز إيونج أول أهدافه الدولية في شباك الجابون، وذلك في مباراته الرابعة بقميص الأسود.

