بصورة مكة وكيان، محمد صلاح يحتفل بـ الكريسماس

قام النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، بالاحتفال بأعياد الكريسماس، وذلك بمشاركة صورة على حسابه الرسمي في منصة إكس، تحتوي على صورة ابنتيه مكة وكيان.

ويتواجد حاليا محمد صلاح رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، ونجح في تسجيل هدف فوز الفراعنة في الجولة الأولى أمام زيمبابوي 2-1 في الدقيقة 90+1.

محمد صلاح وعمر مرموش في التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية، تصدر الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بحسب شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب إحراز 29 هدفا بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

