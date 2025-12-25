أصغر حكم في كأس أمم أفريقيا يدير مباراة المغرب ضد مالي

18 حجم الخط

يقود الحكم الدولي الكاميروني، عبدو مفير، مباراة منتخب المغرب ضد مالي، في الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة غدا الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبعد الفوز في المباراة الافتتاحية على جزر القمر بنتيجة (2-0)، يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق انتصار ثانٍ تواليًا، يضمن له بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، أمام منتخب مالي الذي تعادل مع زامبيا (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

عبدو مفير أصغر حكم في كأس أمم أفريقيا 2025

وبعمر 29 عامًا فقط، يُعد عبدو مفير أصغر حكم في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب.

وسبق للحكم الكاميروني عبدو مفير أن أدار نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) 2024، التي توج بها المنتخب المغربي على حساب مدغشقر بنتيجة (3-2)، في مركز موي الدولي الرياضي بنيروبي، خلال أغسطس الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.