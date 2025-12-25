الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

أصغر حكم في كأس أمم أفريقيا يدير مباراة المغرب ضد مالي

عبدو مفير
عبدو مفير
 يقود الحكم الدولي الكاميروني، عبدو مفير، مباراة منتخب المغرب ضد مالي، في الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة غدا الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبعد الفوز في المباراة الافتتاحية على جزر القمر بنتيجة (2-0)، يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق انتصار ثانٍ تواليًا، يضمن له بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، أمام منتخب مالي الذي تعادل مع زامبيا (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

عبدو مفير أصغر حكم في كأس أمم أفريقيا 2025

وبعمر 29 عامًا فقط، يُعد عبدو مفير أصغر حكم في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب.

وسبق للحكم الكاميروني عبدو مفير أن أدار نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) 2024، التي توج بها المنتخب المغربي على حساب مدغشقر بنتيجة (3-2)، في مركز موي الدولي الرياضي بنيروبي، خلال أغسطس الماضي.

