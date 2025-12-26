الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

خسارة الأهلي والزمالك، ترتيب مجموعات كأس الرابطة بعد الجولة الثالثة

كأس الرابطة، فيتو
كأس الرابطة، فيتو
كأس الرابطة، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026 والتي شهدت خسارة الأهلي والزمالك.

 

وتلقى الأهلي الخسارة أمام غزل المحلة 2-1، والزمالك أمام سموحة 1-0 بالجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة الموسم الجاري.

 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.


ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

 

ترتيب مجموعات كأس الرابطة بعد الجولة الثالثة

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو 9 نقاط

2- إنبي 6 نقاط 

3- طلائع الجيش 4 نقاط 

4- غزل المحلة 3 نقاط 

5- الأهلي 3 نقاط 

6- المقاولون نقطة 

7- سيراميكا بدون نقاط

 

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر 

1- الجونة 7 نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط 

3- البنك الأهلي 5 نقاط 

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- الإسماعيلي 3 نقاط 

6- مودرن سبورت نقطة واحدة 

7- بيراميدز بدون نقاط 

 

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر 

1- المصري 7 نقاط 

2- الزمالك 4 نقاط 

3- سموحة 4 نقاط 

4- الاتحاد السكندري 3 نقاط 

5- زد 3 نقاط 

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 

7- حرس الحدود بدون نقاط

غزل المحلة الأهلي الزمالك كأس الرابطة كأس عاصمة مصر ترتيب مجموعات كاس الرابطة

