مبابي وديمبلي يتوجهان إلى المغرب لدعم هذا المنتخب في كأس أمم أفريقيا

يتوجه الثنائي الدولي الفرنسي، كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وعثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى المغرب لحضور إحدى مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت البطولة في المغرب، يوم الأحد الماضي، في المملكة المغربية، بمباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر والتي فاز بها "أسود الأطلس" بثنائية نظيفة.

وتختتم منافسات دور المجموعات في 31 ديسمبر، على أن ينطلق دور الـ 16 في الثالث من يناير، فيما تُقام المباراة النهائية في 18 يناير.

مبابي وديمبلي يؤازران منتخب المغرب

قد يتواجد كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ونجم المنتخب الفرنسي، في الرباط لمشاهدة مباراة المغرب ومالي، غدا الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ووفقًا لموقع (le360)، فقد دُعي مبابي، من قبل الصديق المقرب لقائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، وزميله السابق في باريس سان جيرمان، لحضور المباراة الثانية للمغرب في البطولة.

كما أكد الموقع أن زميله في المنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 من مجلة "فرانس فوتبول"، وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، يُخطط أيضًا لحضور مباراة لمنتخب المغرب خلال البطولة.

وكان المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، قد استهلّ مشواره في البطولة بفوزٍ ثمين 2-0 على جزر القمر، يوم 21 ديسمبر، في الرباط.

ويلعب أبناء وليد الركراكي ضد مالي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقررة غدًا الجمعة.

