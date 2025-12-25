الخميس 25 ديسمبر 2025
منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة - بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي يستضيفها المغرب.

بدأ مران منتخب مصر، الذي شهد مشاركة جميع اللاعبين، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

وحضر مران المنتخب، اليوم، كل من، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، أعضاء المجلس.

 

ونجح منتخب مصر في تحقيق 4 أرقام مميزة في مباراة الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب زيمبابوي، والتي فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

4 أرقام مميزة لمنتخب مصر في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 

- الأكثر استحواذًا على الكرة (78%)
- ⁠الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح (600)
- ⁠الأكثر إرسالًا لعرضيات صحيحة (13)
- ⁠الأكثر تسديدًا (35)

حكام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا بأمم أفريقيا 2025

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وجنوب أفريقيا المقرر له غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويضم طاقم التحكيم كلا من البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من السنغالي جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعدا ثانيا والرواندي صامويل أويكوندا حكما رابعا والكيني ديكينز مميسا حكما لتقنية الفيديو وصادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، في الخامسة مساء غد الجمعة 26 -12- 2025 بملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

