محافظ الفيوم يناقش موقف مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2026/ 2027

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركات المرافق، مقترح أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية متوسطة الأجل 2027/2030، بمختلف مراكز المحافظة، وآليات التنسيق بين الخطة الثلاثية، وخطة الرصف المقترحة للعام المالي 2026/ 2027، للتأكد من عدم وجود أعمال لشركات المرافق بالطرق المقترحة للرصف، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

أعمال البنية التحتية في الطرق المقترحة

استعرض مسئولو شركات المرافق " مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات" موقف أعمال كل شركة بالطرق التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل 2027/2030، لتحديد إذا ما كانت بها أعمال مرافق من عدمه خلال الفترة الزمنية للخطة المقترحة، واستبعاد الطرق التي بها أعمال مرافق وعدم إدراجها بالخطة الثلاثية للرصف.

الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل

وأكد محافظ الفيوم، أن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل 2027/2030، المقترحة للرصف، تسهم في إعطاء مدة أطول للتنسيق المتبادل ووضع الرؤية بشكل متكامل، بين مسئولي الطرق، ورؤساء مجالس المدن، وشركات المرافق، مشيرًا إلى أهمية تحديد موقف أعمال كل جهة من هذه الجهات، قبل الشروع في تحديد الطرق المقترح رصفها بكل مركز، وتأجيل الطرق التي بها أعمال مرافق خلال المدة الزمنية للخطة المقترحة، تجنبًا لحدوث أي تداخلات أو تعارضات للأعمال بين القطاعات خلال عمليات الرصف.

الالتزام بالخريطة الزمنية

وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة الإلتزام بالانتهاء من كافة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026 في مواعيدها المحددة بجميع مراكز المحافظة، والربط بينها وبين خطة عام 2026/ 2027، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات الخطة الثلاثية متوسطة الأجل 2027/2030، في إطار استكمال الأعمال من خلال خطة متكاملة ومنظومة متشابكة، والبعد عن أعمال الجزر المنعزلة.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وسرعة رفع نواتج تطهير الأبحر والمجاري المائية بالتنسيق بين مسئولى الري ومجالس المدن، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي ونظافة البيئة.

