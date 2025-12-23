الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2025/ 2026

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، وتبدأ الامتحانات يوم 10 يناير المقبل، لكل صفوف النقل بالتعليم العام، وتنتهي تباعا حسب عدد مواد كل صف، وجار اعتماد جدول الشهادة الاعدادية والتعليم العام.

لقاء رؤساء كنترولات المرحلة الابتدائية

وكان قد التقي  الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رؤساء كنترولات المدارس الابتدائية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لأعمال رصد التقييمات، والاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التي تبدأ خلال يناير المقبل.

تعليمات أعمال الكنترولات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم علي الانتهاء الفوري من رصد جميع التقييمات، وسجلات الرصد بدقة تامة، واعتماد جميع التقييمات وكشوف رصد الدرجات من معلم المادة والمعلم الأول ومدير المدرسة، ومراعاة الانضباط والدقة في جميع إجراءات الكنترول، وتوقيع إقرارات الموانع لجميع أعضاء الكنترول وخروج أصحاب الموانع من التشكيل. 

تعليمات التصحيح

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدة تعليمات لضمان سير أعمال التصحيح بحيادية تامة، منها منع التصحيح داخل المدرسة بعد الساعة 7 مساءً، وتوقيع المعلم ثلاثيًا على ورقة الإجابة، ورصد الدرجات باللغة العربية، وتشكيل الكنترول بتكليف رسمي من مدير المدرسة وتحديد تاريخ بدء العمل، واختيار أفضل العناصر من العاملين بالمدرسة للانضمام إلى الكنترول.

نائب رئيس جامعة بدر يكشف تحديات التعليم التجاري في مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس بني سويف (صور)

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ضرورة رصد الدرجات يدويًا في الشيت الورقي، مع متابعة أو مراجعة كشوف الدرجات من معلمي المواد وملفات الإنجاز أثناء رصد الدرجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاستعدادات النهائية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادي الصف الثالث الإبتدائي الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول امتحانات الترم إمتحانات الفصل الدراسي الاول جدول الشهادة الاعدادية جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة بدر يكشف تحديات التعليم التجاري في مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس بني سويف (صور)

استعدادا لـ امتحانات الترم، وكيل التعليم بالفيوم يلتقي رؤساء كنترولات المدارس الابتدائية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads