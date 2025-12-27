السبت 27 ديسمبر 2025
دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة اليوم، وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تأمرنا بإقام الصلاة على أكمل وجه.

 فضل الصلاة، وجاء الأمر بذلك في أكثر من سياق وبصيغ مختلفة، ومن ذلك أن القرآن يأمرنا بإقام الصلاة ويقرنها بإيتاء الزكاة كما في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسيره: “{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي ظاهرًا وباطنًا، {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآياته فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية”.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان العصر بالقاهرة: 2:44 م

 

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 2:47 م

 

موعد أذان العصر بأسوان: 2:50 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:17 ص 

• الظهر: 11:56 ص 

• العصر: 2:44 م 

• المغرب: 5:03 م 

 • العشاء: 6:26 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:23 ص 

• الظهر: 12:01 ص

• العصر: 2:47 م 

• المغرب: 5:05 م 

• العشاء: 6:29 م

أسوان: 

• الفجر: 5:02 ص 

• الظهر: 11:49ص 

• العصر: 2:50 م 

• المغرب: 5:10 م 

• العشاء: 6:28 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:13 ص

 • الظهر: 11:52 ص 

• العصر: 2:39 م 

• المغرب: 4:58 م

 • العشاء: 6:21 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، توعد الله تبارك وتعالى المتكاسلين عن الصلاة الساهين عنها بالويل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}، قال ابن عاشور معلقًا: “فوصفهم بـ (المصلين) إذن تهكم، والمراد عدمُه، أي: الذين لا يصلون، أي: ليسوا بمسلمين كقوله تعالى: ﴿قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ولَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ﴾، وقرينة التهكم وصفهم بـ ﴿الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ﴾”.

فالصّلاة فرض عين على كلّ مسّلم ومسّلمة بلغ سنّ التّكليف الشرعيّة ودليل فرضيتها القرآن الكريم والسّنة النبويّة وإجماع المسلمين؛ حيث قال الله – تعالى-: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وكتابًا أي: مكتوبًا، مفروضًا.

