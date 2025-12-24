محافظ الفيوم يوجه بتوصيل المرافق لسيدة عجوز على نفقة المحافظة (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لسيدة عجوز على نفقة المحافظة لعدم استطاعتها ذلك على نفقتها، وتعيش بحسب قولها منذ 10 سنوات بدون مرافق بضيق ذات اليد، حيث جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بإبشواي.

جولة بالمركز التكنولوجي بابشواي

وناقش محافظ الفيوم عددًا من المواطنين المترددين على المركز حول إجراءات ملفات التصالح، وطلبات توصيل المرافق، وإجراءات إنهاء تراخيص الهدم والبناء، والإعلانات، والمحال العامة، والإشغالات، وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، ووجه بتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم، كما استمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

مشروعات الخطة الاستثمارية

كما تفقد محافظ الفيوم مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمركز أبشواي، وأعمال تركيب الانترلوك بشارع التحرير، ضمن 5 مناطق ومتفرعاتها بمنطقة أبو جنشو بأبشواي، بإجمالي مسطح 23937 مترا مربعا، بتكلفة 11 مليون جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2025 / 2026، وتشمل هذه المناطق شارع أولاد الأربعين بإجمالي مسطح 3500 متر، وشارع التحرير بمسطح 5150 أمتار مربع، وشارع الشيخ منصور بإجمالي مسطح 4200 متر، وشارع البحر الجديد بمسطح 3500 متر، وشارع عبد الغفار بك بمسطح 2800 متر.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال إنشاء جراج ومخازن ومكاتب إدارية على مساحة ٤٠٠ متر، دورين، بمدينة أبشواي، ضمن خطة العام المالي الحالي 2025/ 2026 بمبلغ 11 مليون جنيه، ومدرج مقترح استكمال للمشروع بمبلغ 5 ملايين جنيه للعام المالي 2026 / 2027.

