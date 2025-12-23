الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والرياضية، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026، يوم 17 يناير المقبل، وتستمر حتي يوم 22 من نفس الشهر، وتحدد كل مدرسه حسب ظروفها مواعيد امتحانات التكنولوجيا والصيانة والمجالات، شرط أن تكون قبل بدء امتحانات نصف العام بوقت كاف.

لقاء رؤساء كنترولات المرحلة الابتدائية

كان قد التقى  الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رؤساء كنترولات المدارس الابتدائية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لأعمال رصد التقييمات، والاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التي تبدأ خلال يناير المقبل.

تعليمات أعمال الكنترولات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم علي الانتهاء الفوري من رصد جميع التقييمات، وسجلات الرصد بدقة تامة، واعتماد جميع التقييمات وكشوف رصد الدرجات من معلم المادة والمعلم الأول ومدير المدرسة، ومراعاة الانضباط والدقة في جميع إجراءات الكنترول، وتوقيع إقرارات الموانع لجميع أعضاء الكنترول وخروج أصحاب الموانع من التشكيل. 

تعليمات التصحيح

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدة تعليمات لضمان سير أعمال التصحيح بحيادية تامة، منها منع التصحيح داخل المدرسة بعد الساعة 7 مساءً، وتوقيع المعلم ثلاثيًا على ورقة الإجابة، ورصد الدرجات باللغة العربية، وتشكيل الكنترول بتكليف رسمي من مدير المدرسة وتحديد تاريخ بدء العمل، واختيار أفضل العناصر من العاملين بالمدرسة للانضمام إلى الكنترول.

وزير التعليم يكشف الفرق بين تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا

وزير التعليم: لدينا 62 ألف مدرسة وحوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ضرورة رصد الدرجات يدويًا في الشيت الورقي، مع متابعة أو مراجعة كشوف الدرجات من معلمي المواد وملفات الإنجاز أثناء رصد الدرجات.

