محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق القنايات

18 حجم الخط

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطويرالجارية بطريق النكارية القنايات حتي السلخانة بطول ٣.٥ كم ومتوسط عرض ١٧م وبتكلفة إجمالية ٣٠مليون جنيه، والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

المهندس احمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل

واستعرض المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الشرقية، طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلي أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بطول ٣.٥ كم بالاتجاهين ومتوسط عرض ٨.٥ م بكل اتجاه وبتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

الانتهاء من وضع طبقات التاسيس

وقال وكيل وزارة الطرق: تم الإنتهاء من وضع طبقات التأسيس بطول الطريق من الاتجاهين والطبقة السطحية علي مسافة ٢ كم بالإتجاه المؤدي لقرية النكارية وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من كافة الاعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية القياسية.

رفع الإشغالات من على جانبى الطريق

وخلال جولته اطمأن المحافظ علي نقل أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة علي جانبي الطريق وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الإعمال بالمشروع والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهاته الصادرة لرئيس مدينة القنايات خلال جولته التفقدية السابقة للمشروع.

الانتهاء من اعمال رد الشيئ الى اصله

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بسرعة الإنتهاء من أعمال رد الشئ لأصله عقب تنفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعي بطريق الرملية أمام قرية شيبة وكذلك رفع كفاءة وتجميل وتشجير مداخل ومخارج مدينة الزقازيق لتحسين الصورة البصرية أمام زائريها واضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع خطة المحافظة للتطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن.

المرافقون للمحافظ فى جولته

رافق المحافظ في الجولة التفقدية محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعمرو مصطفي رئيس مدينة القنايات والمهندس حسام أيمن بجهاز تعمير سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.