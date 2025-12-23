الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف لتحسين الخدمات بمحافظة الفيوم

جولة محافظ الفيوم،
جولة محافظ الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

 تفقد  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنطاق مدينة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء،  للاطمئنان على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، كما تفقد المحافظ، أعمال فرش طبقة الأساس بمنطقة مصطفى حسن بحي شرق، تمهيدًا لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بحضور الأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف
الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف

 خريطة جولة محافظ الفيوم

شملت جولة محافظ الفيوم،  شوارع أحمد شوقي، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ودار الرماد، والنويري، بمنطقة وسط المدينة، وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، وضرورة الإزالة الفورية لإشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة، كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتكثيف المرور الميداني بحيي شرق وغرب الفيوم، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التي يتم رصدها أولًا بأول.

 

 متابعة حملات النظافة

كما تابع  محافظ الفيوم عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدينة أبشواي، ووجه بضرورة مواصلة حملات تحسين كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتيسير حركة المركبات والمشاة.

الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف
الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف

محافظ الفيوم يوجه بإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يستعرض جهود مديرية الصحة خلال شهر نوفمبر

 من ناحية أخرى افتتح الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، يرافقه  هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، المركز البيئي المجتمعي بقرية شكشوك بمحمية قارون الطبيعية، الذي تم إنشاؤه ضمن أنشطة مشروع الإدارة الفعالة لمحميتي وادي الريان وقارون، وموله الاتحاد الدولي  IUCN  المكتب الإقليمي لغرب آسيا، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أحمد الأنصاري الازالة الفورية الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للمحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المحال التجارية تحسين كفاءة النظافة جولة محافظ الفيوم صحة وسلامة المواطنين وحدة المتابعة الميدانية

مواد متعلقة

مياه الفيوم تنشر معداتها بالقري والمدن لمواجهة الطقس السيئ

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

محافظ الغربية يتابع مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه.. استقرار سعر الذهب وارتفاع البيض.. الإحصاء تكشف عدد الأطفال في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

بتكلفة 25 مليون جنيه، إنشاءات جديدة وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية بالفيوم

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads