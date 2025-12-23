الأنصاري يتفقد مشاريع النظافة والرصف لتحسين الخدمات بمحافظة الفيوم

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنطاق مدينة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، كما تفقد المحافظ، أعمال فرش طبقة الأساس بمنطقة مصطفى حسن بحي شرق، تمهيدًا لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بحضور الأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت جولة محافظ الفيوم، شوارع أحمد شوقي، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ودار الرماد، والنويري، بمنطقة وسط المدينة، وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، وضرورة الإزالة الفورية لإشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة، كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتكثيف المرور الميداني بحيي شرق وغرب الفيوم، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التي يتم رصدها أولًا بأول.

كما تابع محافظ الفيوم عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدينة أبشواي، ووجه بضرورة مواصلة حملات تحسين كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتيسير حركة المركبات والمشاة.

من ناحية أخرى افتتح الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، يرافقه هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، المركز البيئي المجتمعي بقرية شكشوك بمحمية قارون الطبيعية، الذي تم إنشاؤه ضمن أنشطة مشروع الإدارة الفعالة لمحميتي وادي الريان وقارون، وموله الاتحاد الدولي IUCN المكتب الإقليمي لغرب آسيا، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

