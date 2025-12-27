عرفت بالصدفة، زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لزواجه بأخرى

18 حجم الخط

أقامت ربة منزل دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، تتهمه فيها بالتحايل والغش، بعد اكتشافها إخفاءه زواجه من أخرى.



قالت الزوجة في دعواها إنه لم تكن تعلم بزواج زوجها بأخرى به، إلا عندما أخبرتها إحدى صديقاتها رؤيتها زوجها في ليلة زفافه بإحدى القاعات في فرح كانت مدعوة إليه، وعندما قامت بمواجهته فور عودته من سفره المزعوم، والذي خدعها بأنه في رحلة سفر بعمله.

وأضافت أنها عندما قامت بمواجهته قام بالتعدي عليها بالضرب وقال لها إنه سيأتي بزوجته الجديدة للشقة وأنها ستعيش خادمة لها.

وأكدت الزوجة، أنها تركت المنزل وتوجهت لمنزل أسرتها وحاولت أسرتها أكثر من مرة لاحتواء الخلاف وإنهاء العلاقة بشكل ودي وإعطاء حقوقها، إلا أنه رفض جميع الحلول الودية، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر.

