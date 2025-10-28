الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تطوير الشوارع الداخلية بمناطق الشهداء والعبور والدبش بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والتي تأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي توليها محافظة الإسماعيلية أهمية قصوى لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. 

11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

تطوير كافة الشوارع ضمن خطة الطرق 

وتواصل مديرية الطرق والنقل جهودها المكثفة لفتح وتطوير ورصف شوارع جديدة ضمن المناطق السكنية المختلفة، وذلك تأكيدًا على اهتمام المحافظة بمشروعات التطوير والرصف للشوارع الداخلية. 
 

ومن جانبه أعلن المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية عن بدء الأعمال في شوارع جديدة بمناطق: العبور والشهداء والدبش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

 

الهدف من هذه المشروعات 

وتهدف هذه المشروعات تسهيل حركة المرور والمشاة وتوفير شوارع ذات جودة عالية تليق بالمواطنين، حيث من المقرر أن تستمر فترة تنفيذ الأعمال لهذه الشوارع لمدة خمسة أشهر. 

 

الطرق تناشد المواطنين بضرورة إيصال كافة المرافق قبل أعمال الرصف

 

وأهابت مديرية الطرق والنقل بجميع 
المواطنين القاطنين بتلك الشوارع (العبور والشهداء والدبش) ضرورة اغتنام فترة تنفيذ أعمال التطوير والقيام بتوصيل أية مرافق أو خدمات ضرورية لمنازلهم خلال هذه المدة، وذلك لتجنب أي أعمال حفر لاحقة قد تضر بالشكل النهائي والرصف الجديد للشوارع.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي الإسماعيلية.
 

 

