تفاصيل مشروع "زهرة العاصمة" في مدينة بدر

كشف المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عن تفاصل أعمال مشروع زهرة العاصمة (المرحلة الثانية) سواء على مستوى الرصف والطرق الجارية داخل الموقع والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية.

و شددعلى ضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت موجهًا الشركات المنفذة بالعمل بأعلى معايير الجودة وتحقيق الانسيابية المرورية داخل المشروع.

و أكد المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن العمل داخل مشروع زهرة العاصمة المرحلة الثانية يسير وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات المرافق سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي بما يضمن جاهزية البنية التحتية تزامنًا مع أعمال الرصف والطرق.

وفي هذا السياق صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق قائلًا إن أعمال الرصف تتم وفق أحدث المواصفات الفنية لضمان شبكة طرق قوية تتحمل الكثافات المستقبلية وأن فريق العمل يتابع على مدار اليوم لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية ولن نسمح بأي تقصير أو تأخير هدفنا تسليم شبكة طرق متميزة تليق بالمشروع وتخدم سكانه لسنوات طويلة.

كما نفذت أجهزة تنمية عدة مدن أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت منظومة النظافة والطرق والمرافق والزراعة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تحسين جودة الخدمات، ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة.

تقدم كبير في خطة التوسع في ري المسطحات الخضراء والزراعات

وفي هذا الإطار أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تقدم كبير في خطة التوسع في ري المسطحات الخضراء والزراعات باستخدام مياه الصرف المعالجة بدلًا من مياه الشرب النقية، حيث نجح الجهاز حتى الآن في تغطية أكثر من 3.5 مليون متر مسطح من المسطحات الخضراء التي يتم ريها بمياه الصرف المعالجة بنسبة تجاوزت 75%.

وأضاف مسئولو جهاز حدائق أكتوبر أن خطة التوسع تشمل العديد من المناطق التي يجري ريها بالفعل بالمياه المعالجة وهي: منطقة 607 عمارات (الكوثر)، منطقة 645 عمارة (النرجس 1)، منطقة 309 عمارة (النرجس 2)، إسكان الغابة الشجرية، طريق الواحات، كما أنه جارٍ العمل على تغذية كل من مسطحات: دار مصر، سكن مصر الداون تاون، 1185 عمارة (النخيل 2) ليصل إجمالي ما تتم تغطيته بالمياه المعالجة إلى النسبة المستهدفة 95% من زراعات المدينة، كما تم ربط ري 10 كمبوندات بالمياه المعالجة.

كما واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية داخل المدينة، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري المتميز الذي تتميز به مدينة الشروق.

