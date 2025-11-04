الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
توجيه بسرعة استكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية لتيسير حركة المواطنين

محافظ دمياط يتفقد أعمال الرصف بقرية التوفيقية (صور)

محافظ دمياط يتفقد
محافظ دمياط يتفقد أعمال الرصف بطريق عزبة ١ بقرية التوفيقية

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، أعمال الرصف بالأسفلت بطريق عزبة ١ بقرية التوفيقية، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والنقل لرفع كفاءة الطرق ورد الشيء لأصله وتحسين البنية التحتية بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق.

متابعة تنفيذ الخطة ورفع كفاءة الطرق

جاءت الجولة بحضور المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، وحيد بخيت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول سير العمل ومعدلات التنفيذ بالموقع.

وخلال الجولة، وجه "الشهابي" بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية القياسية في تنفيذ طبقات الرصف، مشددًا على الانتهاء من باقي القطاعات بالطريق في أسرع وقت، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

 

 

تأكيد على جودة التنفيذ وخدمة المواطن

وأكد محافظ دمياط أن خطة الرصف الحالية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية بكافة قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمة تليق بالمواطن الدمياطي وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة في مشروعات الطرق.

