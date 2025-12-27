السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه بشبين
انقطاع المياه بشبين القناطر، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع مياه الشرب اليوم السبت عن بعض  قرى كفر مركز شبين القناطر.

 

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه اليوم “قرى كفر شبين، الحصافة، كفر الدير”، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

أمن القليوبية يفحص فيديو لأشخاص يمارسون البلطجة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

سبب انقطاع المياه عن بعض  قرى كفر مركز شبين القناطر 

وأوضحت الشركة بـمحافظة القليوبية أن الانقطاع يأتي للقيام بأعمال إصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لتلك القرى.


وأكدت الشركة أنه تم الدفع بجميع المعدات والمهمات اللازمة، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة الفنية للتعامل السريع مع العطل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.


كما أشارت الشركة إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفي حال طلبها التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية الصرف الصحي بالقليوبية شبين القناطر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

مواد متعلقة

أمن القليوبية يفحص فيديو لأشخاص يمارسون البلطجة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم الـ VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ثاندر للأوراق المالية تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول نهاية تعاملات الأسبوع

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads