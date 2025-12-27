اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع مياه الشرب اليوم السبت عن بعض قرى كفر مركز شبين القناطر.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه اليوم “قرى كفر شبين، الحصافة، كفر الدير”، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

سبب انقطاع المياه عن بعض قرى كفر مركز شبين القناطر

وأوضحت الشركة بـمحافظة القليوبية أن الانقطاع يأتي للقيام بأعمال إصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لتلك القرى.



وأكدت الشركة أنه تم الدفع بجميع المعدات والمهمات اللازمة، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة الفنية للتعامل السريع مع العطل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.



كما أشارت الشركة إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفي حال طلبها التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

