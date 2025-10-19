الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

طرق الإسماعيلية تواصل أعمال تطوير المنطقة الرابعة "دبش"

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة الرابعة "دبش" بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.  

 

12 فرقة أجنبية تشارك بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» بالإسماعيلية لدعم صغار المزارعين

 

تنفيذ أعمال الرصف وفقا للمواصفات القياسية 

وتشمل الأعمال تنفيذ أعمال الرصف والتأهيل لكامل المنطقة، وفقًا للمواصفات الفنية القياسية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال خمسة أشهر، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.  

إدراج عدد من المناطق الحيوية بالمنطقة 

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أنه تم إدراج عدد من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وتخدم قطاعات سكنية وخدمية هامة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، عقب الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية بها، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم تباعًا وفق جدول زمني محدد لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأداء. 

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية، بما يتماشى مع جهود الدولة في رفع كفاءة الخدمات العامة وتوفير بيئة آمنة وميسّرة للمواطنين.

الجريدة الرسمية