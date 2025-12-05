كيف يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم وما هي الكمية المناسبة منه؟

18 حجم الخط

يدخل الملح في تركيب كل ما نأكله تقريبا، ابتداءً من الحساء المعلب والبرجر ووصولًا إلى رقائق البطاطس والخبز، ومن المرجح أن الكثيرين يقومون بشكل روتيني بإضافة الملح إلى وجباتهم لتعزيز النكهة.

والإفراط في تناول الملح يمكن أن يشكل ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب، وهذا يعود بشكل أساسي إلى الصوديوم، وهو أحد المكونين الرئيسيين للملح، ولهذا السبب، يوصي بعدم تجاوز 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميا لمعظم البالغين، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيف يؤثر استهلاك الملح على ضغط الدم؟

يمكن للملح أن يرفع ضغط الدم من خلال عدة آليات في الجسم:

احتباس الماء: يحتفظ الجسم بكمية أكبر من الماء للمساعدة في موازنة كمية الصوديوم في الدم، وهذا يضع مزيد من الضغط على الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم.

زيادة حجم الدم: وجود كمية أكبر من الدم في الجهاز الدوري يجعل القلب يضخ بجهد أكبر ويزيد الضغط على الأوعية الدموية، مما قد يسبب تلف لها بمرور الوقت.

اضطراب في بعض الهرمونات: قد يؤثر الكثير من الملح على هرمونات معينة تنظم ضغط الدم ووظائف الكلى، ويمكن أن يزيد الملح أيضا من استجابة هرمونات التوتر، مما يرفع ضغط الدم.

إجهاد الكلى: يتم التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق الكلى، وإذا اضطرت الكلى للعمل لساعات إضافية، فقد يتسبب ذلك في تراكم السوائل ويؤدي إلى زيادة في ضغط الدم.

هل يمكن أن يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم؟

مع مرور الوقت، قد يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا يمكن أن يتسبب في تصلب وضيق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، وعندما يحدث ذلك، يبذل القلب جهدا أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يزيد من ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، يضع عبئ كبير على القلب، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضخم الحجرة السفلية اليسرى لضخ الدم في القلب وإضعاف عضلة القلب (مما قد يؤدي إلى قصور القلب)، كما أن فرط ضغط الدم غير المراقب يمكن أن يلحق الضرر بجدران الشرايين، مما يؤدي إلى أمراض القلب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لكن من المهم معرفة أن تأثير الملح يختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص يمكنهم استهلاك الصوديوم دون أي تأثير على ضغط الدم لديهم، ولكن بالنسبة للآخرين الذين لديهم 'حساسية للملح'، فإن أي زيادة طفيفة في تناول الصوديوم تخل بقدرة الكلى على تنظيم السوائل وتزيد من ضغط الدم.

تنتشر حساسية الملح بشكل أكبر بين الأشخاص الذين:

في منتصف العمر أو كبار السن.

يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كيفية خفض تناول الملح للسيطرة على فرط ضغط الدم

لخفض كمية الملح المتناولة يمكن تجربة النصائح التالية:

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، مثل نظام DASH الغذائية

تبع استهلاك الصوديوم في الأطعمة التي يتم تناولها.

الحد من الأطعمة المالحة، مثل الوجبات المجمدة، ورقائق البطاطس.

إعداد الوجبات في المنزل للتحكم في كمية الملح المستخدمة.

تتبيل الطعام بتوابل أخرى، مثل الريحان أو الزنجبيل.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الخضروات الورقية والفاصوليا والطماطم.

مع تقييد الملح وتغييرات نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة، قد يظل ضغط الدم مرتفع، وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة إلى أدوية لخفض ضغط الدم، ومن أمثلة الأدوية الخافضة لضغط الدم:

مدرات البول: تعرف أيضا باسم "حبوب الماء"، وتعمل على منع امتصاص الصوديوم في الكلى، وعند البدء في تناول مدر للبول، قد يلاحظ المريض تبول أكثر تكرارا، ولكن إذا حافظ على نظام غذائي منخفض الصوديوم، فلن يحتاج إلى التبول بشكل متكرر.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين: تساعد هذه الأدوية على إرخاء الأوعية الدموية لمنع ارتفاع ضغط الدم.

