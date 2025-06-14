7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع

تعتبر صحة القلب والأوعية الدموية من الركائز الأساسية لجودة الحياة، ويقف ضغط الدم في صميم هذه المعادلة.

ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها القلب الدم إلى الشرايين لتوزيعه على سائر أنحاء الجسم، وعندما يرتفع هذا الضغط، يتدفق الدم بقوة أكبر عبر الشرايين، مما يزيد الضغط على الأنسجة الرقيقة ويسبب تلفًا في الأوعية الدموية بمرور الوقت.

متى يعتبر ضغط الدم طبيعيًا؟

وفق تعريف جمعية القلب الأمريكية (AHA)، يُعد ضغط الدم طبيعيًا إذا كانت قراءته أقل من 120/80 ملم زئبق، أما إذا تجاوزت القراءة 130/80 ملم زئبق، فيعتبر ذلك مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم.

على الرغم من أن الأدوية قد تلعب دورًا حيويًا في خفض ضغط الدم المرتفع، فإن هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا، وقد تُغني عن الحاجة إلى الأدوية في بعض الحالات، أو تُكمل فعاليتها.

7 خطوات أساسية لخفض ضغط الدم المرتفع

ممارسة الرياضة

النشاط البدني المنتظم ليس مجرد وسيلة لخفض ضغط الدم، بل هو ركيزة أساسية للحياة الصحية بشكل عام. تساهم التمارين الرياضية في تحسين المزاج، وزيادة القوة والتوازن، وتقليل خطر الإصابة بالسكري وبعض أمراض القلب.

إذا كنتَ قاملًا لفترة طويلة، يُنصح بالتحدث مع طبيبك لوضع خطة تمارين آمنة، تبدأ ببطء وتزداد تدريجيًا. ولا يشترط الذهاب إلى الصالة الرياضية؛ فالمشي، الركض، السباحة، وحتى تمارين اليوتيوب المخصصة للمبتدئين أو التمارين منخفضة التأثير، كلها خيارات ممتازة. وتوصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بممارسة أنشطة تقوية العضلات يومين على الأقل أسبوعيًا، والتي يمكن أن تشمل أنشطة يومية بسيطة كحمل البقالة.

اتبع حمية "داش" (DASH Diet)

أثبتت حمية "داش" (Dietary Approaches to Stop Hypertension) فعاليتها في خفض ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 11 ملم زئبق. ترتكز هذه الحمية على:

الإكثار من تناول الفواكه، الخضراوات، والحبوب الكاملة.

اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والمكسرات.

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة المصنعة واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدسم.

التقليل من الحلويات والمشروبات المحلاة كالصودا والعصائر.

حتى التعديلات الطفيفة على نظامك الغذائي يمكن أن تكون مفيدة، خاصة إذا كانت الفواكه والخضراوات الطازجة ليست متوفرة بسهولة.

الحد من تناول الملح

يُعد تقليل استهلاك الصوديوم أمرًا بالغ الأهمية للتحكم في ضغط الدم، حيث يؤدي تناول الكثير منه إلى احتباس السوائل في الجسم لدى بعض الأشخاص، مما يرفع ضغط الدم بشكل حاد. توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل تناول الصوديوم إلى ما بين 1500 و2300 ملغ يوميًا (نصف إلى ملعقة صغيرة من الملح). ولتقليل الصوديوم، يمكن استخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء النكهة على الأطعمة بدلًا من الملح، والحرص على قراءة ملصقات الأطعمة لاختيار البدائل قليلة الصوديوم، فالأطعمة المصنعة غالبًا ما تكون غنية به.

حافظ على وزن معتدل

هناك علاقة وثيقة بين الوزن وضغط الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان 4.5 كيلوجرام فقط يمكن أن يُساهم في خفض مستويات ضغط الدم. كما أن مراقبة محيط الخصر تُعد عاملًا حاسمًا، حيث تُشير الدهون الزائدة حول الخصر (الدهون الحشوية) إلى مخاطر صحية خطيرة على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

يُوصى بأن يحافظ الرجال على محيط خصر أقل من 40 بوصة، والنساء أقل من 35 بوصة. يُمكن استشارة طبيب أو أخصائي رعاية صحية لوضع خطة آمنة للحفاظ على الوزن.

الإقلاع عن التدخين

كل سيجارة تدخنها ترفع ضغط الدم مؤقتًا لعدة دقائق. ومع التدخين المنتظم، يظل ضغط الدم مرتفعًا لفترات طويلة. يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الخطير والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى التدخين السلبي يرفع من هذا الخطر.

الإقلاع عن التدخين يقدم فوائد صحية جمة، بما في ذلك خفض ضغط الدم.

الإقلاع عن تناول الكحول

الإفراط في شرب الكحول يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وقد يقلل من فعالية بعض أدوية ضغط الدم.

أضف تقنيات الاسترخاء

في ظل إيقاع الحياة السريع، قد يكون من الصعب إيجاد وقت للاسترخاء، ومع ذلك، فإن إدارة مستويات التوتر أمر بالغ الأهمية.

ويمكن أن يؤدي التوتر إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وقد يجعله مرتفعًا لفترات طويلة عند التعرض المفرط له.

من المفيد تحديد مسببات التوتر (سواء كانت وظيفية أو علاقات أو مادية) ومحاولة إيجاد حلول لها. كما يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتخفيف التوتر، مثل التنفس العميق الذي يرسل إشارة استرخاء إلى الدماغ.

خيارات أخرى تتطلب وقتًا وممارسة أكثر مثل التأمل أو اليوجا.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم والعلاج

إذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، النوبات القلبية، وتلف الكلى.

تُساعد الزيارات المنتظمة للطبيب في مراقبة ضغط الدم والتحكم فيه. كما يمكن تعلم كيفية قياس ضغط الدم في المنزل لتقليل عدد زيارات الطبيب.

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