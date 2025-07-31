أسباب ضغط الدم المرتفع ومخاطره وطرق العلاج

أسباب ضغط الدم المرتفع، ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التى يصاب بها كبار السن والشباب فى وقتنا الحالى بشكل كبير نتيجة ضغوط الحياة والسلوكيات الغذائية الخاطئة.

وأسباب ضغط الدم المرتفع، عديدة وللأسف يصعب أحيانا على المريض تمييزها ما يؤخر العلاج وتحدث مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية شائعة يحدث فيها ارتفاع مستمر في قوة ضخ الدم على جدران الشرايين، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وأضاف العوضي: هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، منها:

التاريخ العائلي للإصابة بالمرض يزيد من احتمالية الإصابة.

الوزن الزائد يضغط على القلب ويزيد من مقاومة تدفق الدم.

تناول كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة والوجبات السريعة.

نمط الحياة الخامل يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وزيادة الوزن.

التوتر والضغط النفسي يزيد من إفراز هرمونات ترفع ضغط الدم.

التدخين وتناول الكحول يؤثران بشكل مباشر على صحة الشرايين.

الأمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والغدة الدرقية والسكري.

التقدم في العمر، كلما تقدم الإنسان في العمر زادت احتمالية ارتفاع الضغط.

أعراض ضغط الدم المرتفع

وتابع: في أغلب الأحيان، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراض واضحة، لذلك يسمى بـ "القاتل الصامت"، لكن في بعض الحالات قد تظهر بعض الأعراض، منها:-

صداع شديد خاصة في الصباح

دوخة أو دوار

ضبابية أو تشوش في الرؤية

نزيف الأنف المتكرر

ضيق في التنفس أو ألم في الصداضطرابات في ضربات القلب

أعراض ضغط الدم المرتفع

مخاطر ضغط الدم المرتفع

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

أمراض القلب مثل تضخم عضلة القلب وفشل القلب.

السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

أمراض الكلى المزمنة.

ضعف أو تمزق الأوعية الدموية (أم الدم).

مشاكل في العين قد تصل إلى فقدان البصر.

علاج ضغط الدم المرتفع

وأضاف: يعتمد العلاج على شدة الحالة، ومن طرق علاج ضغط الدم المرتفع:-

تقليل تناول الملح والدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام (30 دقيقة يوميا).

الإقلاع عن التدخين والكحول.

التحكم في الوزن والتوتر النفسي.

تناول الأدوية التى يحددها الطبيب خاصة مدرات البول.

الوقاية من ضغط الدم المرتفع

وتابع: للوقاية من الإصابة بارتفاع الضغط أو الحد من مخاطره، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء يوميا.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

مراقبة ضغط الدم بشكل دوري خاصة بعد سن الأربعين.

تجنب التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان.

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