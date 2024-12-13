منها الصداع ونزيف الأنف، أهم أعراض ضغط الدم المرتفع

تصدرت أعراض ضغط الدم المرتفع محركات البحث خلال الساعات الماضية بحثا عن أعراضه وأسباب ارتفاعه وطرق علاجه.

وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي لا يجب إهمالها ويجب على مرضى الضغط الحرص على ضبط معدل ضغط الدم.

ولا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم وقد يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه ويعرض ارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بحسب موقع Cleveland clinic.

ولا يدرك ما يقرب من نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ذلك، لذا، فإن الفحوصات الطبية ضرورية ويمكن أن تساعد التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة والأدوية في الحفاظ على ضغط الدم في المستوى المطلوب.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار وهذا يتلف الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

يصف الأطباء ارتفاع ضغط الدم بأنه "قاتل صامت" لأن الإنسان لا يعاني عادةً من أي أعراض. ​​

ضغط الدم هو قياس الضغط أو قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية وتحتوي قراءة ضغط الدم على رقمين:

الرقم العلوي هو ضغط الدم الانقباضي، الذي يقيس الضغط على جدران الشرايين عندما ينبض القلب أو ينقبض.



الرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي يقيس هذا الضغط على جدران الشرايين بين النبضات عندما يسترخي القلب.



وقالت جمعية القلب الأمريكية إن قياس ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتم التوصية بمتوسط ​​يعتمد على قراءتين أو أكثر تم أخذهما في مناسبتين أو أكثر



ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم



عادةً، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أي علامات أو أعراض ولهذا السبب يطلق عليه "القاتل الصامت".

وقد يعاني المريض من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن يعرف ذلك وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون أنهم مصابون به.

عندما يكون ضغط الدم لديك 180/120 ملم زئبق أو أعلى، فقد تعاني من أعراض مثل الصداع أو خفقان القلب أو نزيف الأنف.

ما هي أنواع ارتفاع ضغط الدم؟



يصنف ارتفاع ضغط الدم بنوعين كالتالي:

ارتفاع ضغط الدم الأساسي. وتشمل أسباب هذا النوع الأكثر شيوعًا من ارتفاع ضغط الدم الشيخوخة وعوامل نمط الحياة مثل عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.



ارتفاع ضغط الدم الثانوي ومن أسباب هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم حالات طبية مختلفة أو دواء تتناوله.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟



ليس لارتفاع ضغط الدم الأولي سبب واضح واحد، تجتمع العديد من العوامل معًا لتسببه وتشمل الأسباب الشائعة:

أنماط الأكل غير الصحية بما في ذلك النظام الغذائي الغني بالصوديوم.

قلة النشاط البدني.

الإفراط في تناول المشروبات.

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