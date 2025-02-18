كيفية خفض ضغط الدم المرتفع في 7 خطوات فقط

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأنه نادرًا ما تظهر له أعراض، ​ولكن إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين وزيادة خطر المضاعفات بشكل كبير، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

كيفية خفض ضغط الدم المرتفع

هناك طريقتان لخفض ضغط الدم: تغييرات نمط الحياة والأدوية.

يمكن لبعض الأشخاص تحقيق ضغط دم صحي من خلال تعديلات نمط الحياة وحدها، ولكن في أغلب الأحيان، من خلال الجمع بين خيارات نمط الحياة الصحية والأدوية، يرى الشخص أكبر قدر من الفائدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

غالبًا ما تكون إدارة ضغط الدم بنسبة 70% من نمط الحياة و30% من الأدوية، وإذا كان الشخص يتناول أدوية ضغط الدم ولكنه لا يجري تغييرات على نمط حياته، فمن المحتمل ألا تعمل الأدوية بشكل فعال.

1. تناول كمية أقل من الملح

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن مراقبة كمية الملح التي تتناولها أمر بالغ الأهمية.

تقليل تناول الملح هو الطريقة الأكثر أهمية لخفض ضغط الدم، فتظهر الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم له نفس تأثير ما يصل إلى دواءين لخفض ضغط الدم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تناول أكثر من 1500 مليجرام من الملح يوميًا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.

ابدأ بالتخلص من علبة الملح على المائدة، وقلّل من تناول الأطعمة التي لها طعم مالح، وكذلك المصادر الخفية للصوديوم، مثل:

الأطعمة المجمدة

اللحوم المصنعة

التوابل، مثل الكاتشب والصلصات وصلصة السلطة

الصودا (بما في ذلك الصودا الدايت)

2. زيادة تناول البوتاسيوم

يمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، وذلك لأنه يساعد الكلية في التخلص من الصوديوم الزائد، وانخفاض مستويات الصوديوم يعني انخفاض ضغط الدم.

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات واللحوم هو نظام غذائي من المرجح أن يكون منخفض البوتاسيوم.

بدلًا من ذلك، حاول الحصول على حوالي 3000 ملجم من البوتاسيوم يوميًا من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل:

الموز

الخضروات الورقية

البطاطس

فول الصويا

3. اتبع نظام DASH الغذائي

تم إنشاء نظام DASH الغذائي - الذي يرمز إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم - خصيصًا لخفض ضغط الدم.

في الواقع، يُعتبر الآن أحد أهم التدابير غير الدوائية لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

نظام DASH الغذائي هو نظام غذائي متوازن حقًا غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ويمكن القيام به مع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

عادةً ما يستوفي الأشخاص الذين يتبنون نظام DASH الغذائي إرشادات تناول كميات قليلة من الصوديوم وكميات عالية من البوتاسيوم، وقد يفقدون الوزن أيضًا.

4. ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

إن ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة التمارين الهوائية، فعالة في خفض ضغط الدم.

فهي تجبر الأوعية الدموية على التمدد والانقباض، مما يحافظ على مرونتها، كما تعمل التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم وتشجيع تكوين أوعية دموية جديدة، من بين فوائد أخرى.

كما إن عدم الحركة - أي عدم ممارسة النشاط البدني - يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

5. تحقيق وزن صحي

إن إنقاص بضعة كيلواجرامات يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو خفض ضغط الدم إذا كان الشخص يعيش مع زيادة الوزن أو السمنة.

فالخلايا الدهنية التي نحصل عليها حول قسمنا الأوسط هي خلايا نشطة أيضيًا، والتي تفرز جميع أنواع الهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

6. تناول أدوية ضغط الدم حسب الوصفة الطبية

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن التغييرات في نمط الحياة وحدها كافية لخفض ضغط الدم لديهم إلى نطاق صحي.

ولكن إذا كان ضغط الدم لا يزال مرتفعًا للغاية، فمن المرجح أن يصف لك الطبيب أدوية مثل:

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs)

حاصرات بيتا

حاصرات قنوات الكالسيوم

مدرات البول

7. فكر في بعض المعززات الصحية الأخرى

هناك أدلة أقل على تأثيرها المباشر على ضغط الدم، لكنها ستعود بفائدة كبيرة على الصحة العامة، ويمكنها أيضًا تقليل خطر الإصابة بمضاعفات صحية أخرى.

الاقلاع عن التدخين، يضر التدخين ببطانة الأوعية الدموية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة، من ست إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل ليلًا يمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم.

التقليل من التوتر، إن العيش بمستويات عالية من التوتر يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية، بالإضافة أنه عندما تكون متوترًا أو قلقًا بشكل مزمن، فقد يكون من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي لإدارة ضغط الدم.

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