دراسة حديثة تكشف تأثير النوم بموعد ثابت على انخفاض ضغط الدم

تشير دراسة جديدة إلى أن الذهاب إلى الفراش في نفس التوقيت كل ليلة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وأفاد الباحثون بأن المشاركين شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم العام، وكذلك في قراءات ضغط الدم أثناء الليل، بعد تعديل جداولهم للذهاب إلى النوم في نفس الوقت تقريبا كل مساء.

وكتب مؤلفو الدراسة: "قد يكون وقت النوم المنتظم استراتيجية مساعدة بسيطة ومنخفضة المخاطر للسيطرة على ضغط الدم لدى العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم".

تفاصيل الدراسة والنتائج

نشر الباحثون نتائجهم مؤخرا في مجلة "Sleep Advances"، كان جميع الشاركين مصابين بارتفاع ضغط، وتراوحت أعمارهم بين 45 و62 عامًا، بمتوسط عمر 53 عاما، كان جميع المشاركين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) يصنفهم ضمن فئة السمنة، ولم يكن لديهم أي مشاكل صحية مزمنة أخرى.

قبل الدراسة، كانت مواعيد نوم المشاركين تختلف ليليا بمعدل 30 دقيقة. وخلال الدراسة التي استمرت أسبوعين، انخفض هذا التباين إلى سبع دقائق، وصدرت تعليمات للمشاركين بالحفاظ على جدول نوم ثابت، والنوم لنفس القدر من الوقت تقريبا كل مساء، دون أخذ أي قيلولة نهارية. وتم قياس ضغط الدم لديهم باستمرار لمدة 48 ساعة في عملية تعرف بمراقبة ضغط الدم المتنقلة.

أفاد الباحثون أن جدول وقت النوم المنتظم خفض قراءة ضغط الدم الانقباضي للمشاركين على مدار 24 ساعة بمعدل 4 نقاط، وانخفضت قراءة ضغط الدم الانبساطي بمعدل 3 نقاط، وأوضح الباحثون أن الانخفاضات كانت ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض قراءات ضغط الدم الانقباضي الليلي وقياسات ضغط الدم الانبساطي العامة. وأضافوا أن أكثر من نصف المشاركين سجلوا انخفاضات كبيرة في قراءات ضغط الدم.

وأشار الباحثون إلى أن انخفاض ضغط الدم الليلي بمقدار 5 نقاط يمكن أن يقلل من مخاطر حوادث القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 10%. ويفسر الباحثون ذلك بأن مواعيد النوم غير المنتظمة تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، الذي ينظم دورات النوم والاستيقاظ وظائف القلب والأوعية الدموية. وأوضحوا أن ضغط الدم ينخفض عادة أثناء النوم ليلا وأن الأشخاص الذين لا ينخفض ضغط دمهم بشكل كافٍ يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير ارتفاع ضغط الدم على الصحة

تفيد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 48% من البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذي يوصف بأنه قراءة ضغط دم أعلى من 130 في الرقم العلوي أو أعلى من 80 في الرقم السفلي.

ويمكن أن يتطور ارتفاع ضغط الدم على مدى عدة سنوات قبل ظهور الأعراض، فيحدث ذلك عندما تكون قوة دفع الدم عبر الأوعية مرتفعة باستمرار، وفي كثير من الأحيان، يكون سبب ذلك ضيق الشرايين.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسهم في تطور ارتفاع ضغط الدم، منها:

الوراثة: بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم.

العمر: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الوزن: يمكن أن تؤدي السمنة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم

الكحول: تخلص الأبحاث إلى أن مشروبا واحدا فقط يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

نمط الحياة الخامل: ارتبط نقص التمارين الرياضية بالعديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

الصوديوم: هناك صلة وثيقة بين تناول الصوديوم اليومي المرتفع (أكثر من 5 جرامات يوميا) وارتفاع ضغط الدم.

وبما أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يمر دون اكتشاف لسنوات، فقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا ترك دون علاج، وتشمل: السكتة الدماغية، فشل القلب، عدم انتظام ضربات القلب، أمراض الكلى أو فشلها، فقدان البصر، ومشاكل معرفية بما في ذلك الخرف.

يمكن أن تساعد بعض عوامل نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتشمل: تناول 4 حصص من الفاكهة و5 حصص من الخضار يوميا، الحد من كمية السكر المكرر، تقليل تناول الصوديوم اليومي، وتحديد أهداف لفقدان الوزن إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في إدارة الوزن.

الفوائد الصحية للنوم الجيد

تدرج جمعية القلب الأمريكية (AHA) الآن جودة النوم كأحد مكونات دليلها الصحي "الضروريات الثمانية للحياة"، وتشمل الفوائد الصحية للنوم الجيد والمستمر: تحسين صحة القلب، المساعدة في الحفاظ على الوزن أو إنقاصه، تحسين التركيز والإنتاجية، تعظيم الأداء الرياضي، والمساعدة في إدارة العواطف.

ويوصى بأن يحصل البالغون على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن اتباعها للمساعدة في النوم بعمق أكبر ليلا، منها:

زيادة التعرض لأشعة الشمس أثناء النهار.

تقليل التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء.

عدم تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

تجنب الكحول.

الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبا كل يوم.

تجنب القيلولة الطويلة.

الحصول على سرير ووسادة مريحين.

ظلام غرفة النوم، حيث ذكرت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن النوم في ظلام دامس يمكن أن يحسن جودة النوم.

