الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا لا تزال تشهد أعلى معدلات استهلاك الكحول، حيث يموت ما يقرب من 800 ألف شخص سنويًّا بسبب تعاطي المسكرات.



وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان بأن "الكحول يعد سببًا رئيسيًّا للإصابات التي يمكن الوقاية منها على مستوى العالم، ومساهمًا هامًّا للوفيات في أوروبا، التي تشهد أعلى معدلات استهلاك المسكرات في العالم".

وأشارت إلى أن "استهلاك الكحول في أوروبا يتسبب في حوالي 800 ألف حالة وفاة سنويًّا، أي أن واحدا من بين كل أحد عشر شخصا يموت من تعاطي الكحول".

وأوضحت المنظمة أن "الكحول مادة سامة لا تسبب فقط سبعة أنواع من السرطان بل وأمراض أخرى غير معدية، حيث تضعف أيضا القدرة على الحكم والتحكم الذاتي، وتبطئ أوقات رد الفعل، وتقلل التنسيق، وتشجع على السلوك المحفوف بالمخاطر".

كما أكدت أن "إدمان الكحول يشكل خطرًا خاصًّا على الشباب، حيث يسبب الإعاقة والوفاة المبكرة".

وأوصت منظمة الصحة العالمية الدول بتنفيذ تدابير للحد من استهلاك الكحول، مثل زيادة الضرائب ورفع الأسعار على المشروبات الكحولية، وتقييد توافرها من خلال وضع قيود على ساعات وأيام وأماكن البيع، وحظر أو تقييد الإعلان، وتشديد القوانين على مكافحة قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، وغير ذلك من التدابير.

