حصاد الخطة الاستثمارية 2025 بالفيوم، تدعيم شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق

شهدت الوحدات المحلية لمراكز وقرى محافظة الفيوم، تطويرها في البنية التحتية على مدار عام 2025 من خلال بنود الخطة الاستثمارية للمحافظة، وشمل التطوير تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ورصف بعض الطرق العامة وتغطية الشوارع الفرعية بالإنترلوك.

مشروعات مركز سنورس

فى مركز سنورس، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، هي إنشاء حوائط ساندة على الطرق والأبحر بإجمالي تكلفة 47 مليون و358 ألف جنيه، بالإضافة إلى عمرات جسيمة بتكلفة 933 ألف جنيه، وشراء أدوات ومهمات إنارة بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم تطوير موقف سنورس العمومي بتكلفة 672 ألف جنيه، ورصف بالانترلوك لعدد من الحارات والشوارع الجانبية بإجمالي مسطح 24 ألف متر، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و134 ألف جنيه، وتطوير سوق سنورس للخضر والفاكهة بمدينة سنورس بتكلفة 3 ملايين و871 ألف جنيه.

مشروعات مركز الفيوم

ونفذ مجلس مدينة الفيوم عدد من الأعمال في مختلف القطاعات، شملت 10 مشروعات للرصف بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وتركيب الانترلوك بالشوارع الداخلية بمناطق قحافة، ودرب الطباخين، والنويري، والشط، وولي الصالحين بالمسلة، وفي قطاع الإسكان تم تسليم 45 وحدة سكنية بمساكن المشتل للأسر الأولى بالرعاية، و49 وحدة سكنية بمساكن الصيفية، وفي قطاع الكهرباء تم تركيب 75 كشاف بشارع الملك الناصر من ميدان الحواتم حتى أول المدابغ، وفحص وصيانة 6 محولات بالطريق الدائري، وفحص وصيانة كشافات الإنارة بشارعي النبوي المهندس وسعد زغلول، والتعاون مع الوحدات المحلية في رفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية وأمام المدارس.

مشروعات مركز إطسا

ونفذ مركز إطسا مشروعات بإجمالي 241 مليون و105 ألف جنيه، شملت إنشاء عدد من الحوائط الساندة على الأبحر، وإنشاء سوق بعزبة قلمشاة، وإحلال وتجديد بحر حمزة بتادرس، وغرف مصرف الملاريا بدفنو، وإنشاء موقف لسيارت الأجرة بأبو جندير، وعلاج ظاهرة الرشح بعزبتي جلول وعلي حافظ بقرية الحجر، ورصف عدد من الشوارع الفرعية بمدينة إطسا، والطرق الرابطة بين المركز والقرى، وتوريد مهمات إنارة، وتغطية مصرف الجندي بطريق أبو النور/ تطون، فيما يجري رصف طريق إطسا/ الغرق من العتامنة حتى منشاة عبد المجيد بطول 9 كيلو متر، ورصف طريق مطول/ أبو جندير بطول 7 كيلو متر.

مشروعات مركز طامية

ونفذ مركز طامية، حوائط ساندة على مصرف الحصان بطول 850 مترًا بإجمالي تكلفة 28 مليون جنيه، وتركيب بلاط انترلوك على مسطح 6000 مترًا بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه، وزراعة وتوصيل 82 عامود إنارة عامة على طريقي بحر السرب وقصر رشوان بإجمالي مليوني جنيه.

مشروعات مركز ابشواي

وانتهي مركز أبشواي من توريد وتركيب 48 عامود إنارة بتكلفة 980 ألف جنيه، وتوريد مهمات إنارة بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم إنهاء 5 عمليات تركيب انترلوك بمنطقة أبو جنشو بتكلفة 11 مليون جنيه، وفي مجال تحسين البيئة تم الإنتهاء من تغطية مجرى مائي بقرية أبو دنقاش بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، وتغطية مجري مائي بقرية شكشوك بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

مشروعات مركز يوسف الصديق

وفي مركز يوسف الصديق تم تنفيذ أعمال إنارة طريق الربع/ النزلة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وشراء مهمات كهرباء بقيمة مليوني جنيه، وتنفيذ أعمال صناعية بطريق حنا حبيب/ الخواجات بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال صناعية بطريق الحامولي/ النزلة بتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه.

