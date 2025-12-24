التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بعنوان "الوعى خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات"، بمسرح مديرية التربية والتعليم.

إطلاق حملة للتصدي للشائعات

وقالت حنان حمدى مسئول البرامج بمجمع إعلام الفيوم، أن الهدف من الحملة التصدي للشائعات والعمل على التحقق من مصادر المعلومات، ومن أهم أهداف الحملة هو رفع مستوي الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى من خلال زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والتشكيك فى الإنجازات القومية.

التعريف بمفهوم الشائعة

وتناول عميد كلية الخدمة الاجتماعية الدكتور أحمد حسنى، التعريف بمفهوم الشائعات بأنها أخبار زائفة تنشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، وتفتقر الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن أجهزتها، وتخلق حالة من الفوضى والبلبلة في المجتمع، وهو ما يتطلب أهمية الوعى باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات وحذر من خطورة الشائعات والتى تكمن فى خلق الخلل في المجتمع وبث عدم الثقة في الدولة ومؤسساتها ورموزها الوطنية فهى أحد أهم وسائل حروب الجيل الرابع والتى تتسم بالحروب الباردة التى تستهدف العقول وتفكيك المجتمعات من الداخل واكد على دور الأجهزة الرسمية وتوفير المعلومات الصحيحة من خلال وجود متحدث رسمى في كل الهيئات لدحض الشائعات.

تحديات تواجه الدولة

كما التعريف بحجم التحديات التى تواجه الدولة فى المرحلة الراهنة ومحاولات التشكيك فى الانجازات القومية، والتشكيك فى المؤسسات والرموز الوطنية من خلال بث الشائعات.

و شدد على ضرورة البحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية، لأن هذه الفترة تحتاج إلى ترابط وتلاحم كل مؤسسات المجتمع وفئاته، والشباب يلغب في هذا الصدد دورا هاما باعتبارهم عنصر كبير فى معادلة الحفاظ على الوطن، كما يشكل الوعى والمعرفة الوجدان والسلوك الجمعي، لأن المعرفة والعلم هم الفيصل فى بناء الأمم الواعدة والقادرة على مواجهة التحديات.

السوشيال ميديا وانتشار الشائعات

وتناول الصحفي، ميشيل عبدالله، دور الإعلام الرقمى والسوشيال ميديا فى سرعة انتشار الشائعات دون التحقق من المصادر الموثوقة وأشار إلى أنه فى ظل التحول الرقمى والثورة التكنولوجية أصبح هناك حاجة لمايسمى بالأمن السيبرانى، الذى يعنى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الرقمية الضارة، التي تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو إتلافها، أو تعطيل العمليات، والأمن السيبراني يعتمد على مجموعة من التقنيات والعمليات والسياسات لحماية الأجهزة والشبكات وتطبيقات البرامج.

اهمية الأمن السبراني

واشار إلي أنه يجب تأمين الحاسبات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى أو على الأجهزة الإلكترونية بشكل يضمن عدم الاختراق ويساهم في حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة من تزايد الجرائم الإلكترونية مثل سرقة البيانات والتصيد الاحتيالي، الابتزاز الالكترونى، العنف الرقمى، الإدمان الرقمى أصبح هناك حاجة ماسة لرفع الوعى بكيفية التعامل الامن مع التكنولوجيا وشدد على خطورة الذكاء الاصطناعي وإساءة استخدامه من جانب الاطفال والنشء.

وأكدت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بمجمع اعلام الفيوم، على أهمية التعاون المثمر بين مجمع الإعلام ومديرية التربية والتعليم لرفع الوعى فى كافة القضايا.

