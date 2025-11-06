حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز ونوابهم بالفيوم

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار الإداري رقم 544 لسنة 2025، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن ونوابهم بين مراكز الفيوم المختلفة، بهدف إعادة إيجاد دوافع جديدة وبث روح الحماس للعمل بين العاملين بالإدارة المحلية.

نص قرار محافظ الفيوم

وشمل قرار محافظ الفيوم، نقل المهندس محمد فتحي أحمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق ليشغل وظيفة رئيس مركز ومدينة سنورس، والمهندس سالم جمال سالم عبد الباقي، من رئيس مركز ومدينة سنورس إلى رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وجمال عبد القوي محمد العوامي من رئيس مركز ومدينة طامية إلى نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، وخالد صغير أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، إلى نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، ومحمد خالد محمد أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، إلى نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة.

كما جاء في نص القرار أنه على كل الجهات المعنية العمل بالقرار بمجرد صدوره، وسيتسلم كل من جاء اسمه بالقرار عمله الجديد بداية من يوم الأحد المقبل.

