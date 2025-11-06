الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز ونوابهم بالفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار الإداري رقم 544 لسنة 2025، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن ونوابهم بين مراكز الفيوم المختلفة، بهدف إعادة إيجاد دوافع جديدة وبث روح الحماس للعمل بين العاملين بالإدارة المحلية.

نص قرار محافظ الفيوم

وشمل قرار محافظ الفيوم، نقل المهندس محمد فتحي أحمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق ليشغل وظيفة رئيس مركز ومدينة سنورس، والمهندس سالم جمال سالم عبد الباقي، من رئيس مركز ومدينة سنورس إلى رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وجمال عبد القوي محمد العوامي من رئيس مركز ومدينة طامية إلى نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، وخالد صغير أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، إلى نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، ومحمد خالد محمد أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، إلى نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة.

محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية لتخصيص 1700 مدفن جاهز بطريق الفيوم

محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص تظلمات المتضررين من مسابقة قيادات التعليم

كما جاء في نص القرار أنه على كل الجهات المعنية العمل بالقرار بمجرد صدوره، وسيتسلم كل من جاء اسمه بالقرار عمله الجديد بداية من يوم الأحد المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة المحلية العاملين بالادارة المحلية الوحدة المحلية لمركز ومدينة حركة تنقلات محدودة محافظ الفيوم مركز ومدينة الفيوم

مواد متعلقة

بحث 125 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بالفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

مفاجأة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

بحث 72 شكوى في لقاءات لخدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة ـ الفيوم

بحث 56 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية