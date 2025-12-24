محافظ الفيوم: الأبنية التعليمية أنجزت 115 مشروعا خلال 2025

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم: إن عام 2025 شهد تطورا غير مسبوق في قطاع التربية والتعليم، حيث تم إنشاء عدد كبير من المدارس ودخلت الخدمة لأول مرة، كما أطلقت مديريتي التربية والتعليم عدة مبادرات لتنمية المجتمع المحيط بالمدارس.

مدارس جديدة ومدارس تم صيانتها

وأضاف محافظ الفيوم، أن هيئة الأبنية التعليمية نفذت 115 مشروعًا خلال العام الجاري، تضمنت إنشاء 25 مدرسة جديدة بإجمالي 351 فصلًا، بقيمة إجمالية 359,6 مليون جنيه شاملة التجهيزات، كما تم صيانة 90 مدرسة بإجمالي تكلفة 178 مليون جنيه، بهدف تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتابع المحافظ: في قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 12 مشروعًا شملت؛ تنفيذ مشروع استثماري كحق انتفاع بمركز شباب مطرطارس بتكلفه ٧ ملايين جنيه، وتطوير ملعب قانوني بمركز شباب مدينة سنورس، وتطوير ملاعب مراكز شباب أبو جنشو، والبيضا، وأبو كساه، وأبو شنب، "تمويل وزاري"، وإنشاء ملعبين جديدين بمركزي شباب دوار جبله، ونقاليفة "تمويل وزاري، وإنشاء 3 مراكز شباب بمنشأة طنطاوي، وزاوية الكرادسة، وأبو دنقاش، بتكلفة إجمالية 6,5 مليون، وإنشاء مبنى نادي جديد بدار السلام بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

أنشطة مديرية التربية والتعليم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم افتتاح مدرسة مصر المتميزة للغات بمدينة الفيوم، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، والمدرسة الحكومية الدولية IBS بمدينة الفيوم الجديدة، وافتتاح تجديدات مدرسة الأمل للصم والبكم بدمو، وصيانة 49 مدرسة صيانة شاملة، ودخول 20 مدرسة خطة صيانة عاجلة للمساعدة فى التغلب على الكثافات، و14 مدرسة توسعات، وإجراء إحلال جزئى في 7 مدارس، كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التعليمية والمجتمعية، من بينها مشاركة نحو 55 ألف مستفيد في مبادرة الفيوم تتحدث، وتنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة في 50 مدرسة استفاد منه أكثر من 27 ألف طالب، وتطبيق مبادرة الوجبة الساخنة في 9 مدارس استفاد منها أكثر من 10 آلاف تلميذ.

كما شملت الجهود تشجير أكثر من 2000 مدرسة بعدد يزيد على 37 ألف شجرة، وطلاء أكثر من 11 ألف فصل، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 22 ألف معلم وإداري، وساهمت الجهود التعليمية في تحقيق طلاب الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ودوليًا في عدد من المسابقات التعليمية.

أنشطة التعليم الفني

وفي قطاع التعليم الفني، تم تنفيذ مشروع رأس المال فى مجالات متعددة تشمل صناعة الأغذية والألبان والصناعات الخشبية وأدوات اللحام والنجارة والتأسيس العسكرى، وحصلت مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية العسكرية على 9 مراكز جمهورية فى مجالات متنوعة، كما تم توظيف 921 باحث عن العمل داخل المصانع والفنادق والشركات من خريجى مدارس التعليم الفنى من مختلف التخصصات.

